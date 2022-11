Sampaio Corrêa x Londrina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (5), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Sem mais ambições no campeonato, Sampaio Corrêa e Londrina entram em campo na noite deste sábado (5), em São Luís, 18h (de Brasília), em São Januário, pela última rodada da Série B. A partida terá transmissão do Premiere, no pay-per-view.

Sem chances de conseguir o acesso, o Sampaio Corrêa, sétimo colocado com 55 pontos, entra em campo querendo a vitória para terminar a competição na melhor posição possível.

Na mesma situação está o Londrina. Na oitava posição com 53 pontos, o time paranaense busca o triunfo para encerrar o ano de forma positiva, além de visar a premiação maior em dinheiro, de acordo com a sua colocação.

Prováveis escalações

Escalação do provável Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Mateusinho, Alan Godói, Joécio e Pará; André Luíz, Lucas Araújo e Eloir; Pimentinha, Gabriel Poveda e Ygor Catatau.

Escalação do provável Londrina: Matheus Albino; Samuel Santos, Gabriel, Vilar e Felipe Vieira; Emerson Souza, Pedro Cacho e Mossoró; Caprini, Matheus Lucas e Danilo Peu (Nádson).

Desfalques

Sampaio Corrêa

Nádson, lesionado, além de Rafael Vila e Ferreira, que estão suspensos.

Londrina

Saimon, Victor Souza e Matheus Nogueira estão no departamento médico, enquanto Jeferson cumpre suspensão. Já Denílson, Eltinho, Alan Ruschel, Mandaca, Douglas Coutinho, Gabriel Santos, Leandrinho e Gegê foram liberados devido ao fim de contrato.

Quando é?

• Data: sábado, 5 de novembro de 2022

• Horário: 21h45 (de Brasília)

• Local: Castelão, São Luís - MA

• Arbitragem: Felipe Gonçalves Paludo (árbitro), Thiago de Oliveira e Thayse Fonseca (assistentes), Jose de Azevedo Junior (quarto árbitro) e Marcio Henrique de Goias (AVAR)