Sampaio Corrêa x Fortaleza: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (6), pela segunda rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sampaio Corrêa e Fortaleza se enfrentam neste sábado (6), às 20h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma NordesteFC, na internet, e pelo PPV da Copa do Nordeste. Na Goal, você pode acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampaio Corrêa x Fortaleza DATA Sábado, 6 de março de 2021 LOCAL Castelão, São Luis - MA, BRA HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima (AL) e Ana Paulo dos Santos (AL)

Quarto árbitro: Paulo Jose Souza (MA)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A plataforma NordesteFC, na internet, e o PPV da Copa do Nordeste vão transmitir o jogo deste sábado (6). Aqui, na Goal, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com vitória sobre o CRB na estreia na Copa do Nordeste, o Fortaleza volta a campo mirando mais três pontos no grupo B.

Para o duelo, a equipe pode ter até cinco novidades: Robson, Matheus Jussa, Ronald, Igor Torres e Gustavo Coutinho.

O Leão encerrou a preparação para a 2º rodada da #LampionsLeague21. A equipe agora segue viagem para São Luís/MA, onde encara o Sampaio Corrêa, neste sábado(6), às 20h30.



Você acompanha essa partida no @NordesteFC__ sem perder nenhum detalhe.



📸: Bruno Oliveira/ FEC pic.twitter.com/Ddv5Zbnl1C — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) March 5, 2021

Do outro lado, o Sampaio Corrêa vem de empate com o Sport por 1 a 1 na primeira rodada.

O técnico Rafael Guanaes tem dois desfalques certos: Sávio e Joécio, afastados por lesão e Covid-19, respectivamente. Pimentinha é tratado como dúvida.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Wanderson e Bruno Melo; Juninho e Ronald (Felipe); Romarinho (Robson ou Igor Torres), Lucas Crispim e David; Wellington Paulista.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Mota; Michel, Allan, Paulo Sérgio (Lucão) e Erick Daltro (Marlon); Ferreira, Guilherme e Dione; Dudu, Matheus Cassini e Jefinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 Fortaleza 1 x 0 CRB Copa do Nordeste 3 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Treze Copa do Nordeste 13 de março de 2021 18h15 (de Brasília) Ceará x Fortaleza Copa do Nordeste 20 de março de 2021 16h (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 4 x 0 São José de Ribamar Maranhense 23 de fevereiro de 2021 Sport 1 x 1 Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas