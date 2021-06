Sampaio Corrêa x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será neste sábado (26), pela sexta rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Botafogo visita o Sampaio Corrêa neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Castelão, pela sétima rodada da Série B, buscando reencontrar o caminho da vitória, após perder a invencibilidade no campeonato. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampaio Corrêa x Botafogo DATA Sábado, 26 de junho de 2021 LOCAL Castelão de São Luis - São Luis, MA HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Gonçalves (RS)

Assistentes: Leirson Peng (RS) e Mauricio Coelho (RS)

Quarto árbitro: Raimundo José Chagas (MA)

ONDE VAI PASSAR?



Fogão quer manter boa sequência na Série B / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (26), às 16h30 (de Brasília). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de conhecer a sua primeira derrota na Série B na última rodada, quando viu o Náutico vencer por 3 a 1, o Botafogo busca voltar a vencer no torneio, enquanto o Sampaio Corrêa, com uma vitória e um empate nos últimos dois jogos, chega visando ampliar os bons resultados.

No entanto, o técnico Felipe Surian, apesar de não divulgar a escalação de forma antecipada, pode promover algumas mudanças na equipe titular. Desfalques certos, o zagueiro Joécio, com lesão no pé, e o volante Pablo, com luxação no ombro, estão fora.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Mota; Luís Gustavo, Paulo Sérgio, Nilson Júnior e Eloir; Betinho (Mauro Silva), Ferreira e Daniel Costa; Pimentinha (Jean Silva/Gui Campana/Romarinho), Ciel e Roney.

Provável escalação do Botafogo: Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan e PV; Romildo, Ricardinho e Pedro Castro; Marco Antônio, Ronald e Rafael Navarro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SAMPAIO CORRÊA

JOGOS CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 3 x 1 Confiança Série B 19 de junho de 2021 Brusque 0 x 0 Sampaio Corrêa Série B 22 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Sampaio Corrêa Série B 29 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Sampaio Corrêa x Londrina Série B 3 de julho de 2021 19h (de Brasília)

BOTAFOGO



Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 2 x 2 Botafogo Série B 17 de junho de 2021 Náutico 3 x 1 Botafogo Série B 20 de junho de 2021

Próximas partidas