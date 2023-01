Sampaio Corrêa x Bahia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (22), pela primeira rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

Em São Luís, Sampaio Corrêa e Bahia se enfrentam na noite deste domingo (22), às 19h (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do canal Nosso Futebol, na TV fechada, do Star+ e do OneFootball, na internet.

O Sampaio Corrêa chega embalado para a estreia no Nordestão, já que venceu os seus três jogos no campeonato estadual. O técnico Felipe Conceição deve promover ao menos três alterações na equipe. Entretanto, todos os jogadores estão disponíveis.

Do outro lado, o Bahia também ganhou todos os compromissos do baiano até o momento. O Tricolor é o maior vencedor do Nordestão, com quatro títulos e vai busca do pentacampeonato. A equipe não tem desfalques confirmados.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Mateus Ludke, Allan Godói, Joécio e Pará; Wesley Dias, Eloir e Nádson (Vila/Warley); Pimentinha, Matheus Martins e Vinícius Alves.

Escalação do provável do Bahia: Marcos Felipe, Borel, Kanu, Raúl Gustavo e Matheus Bahia; Acevedo, Rezende e Daniel; Kayky, Ricardo Goulart e Biel.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?