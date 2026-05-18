Samir Xaud exalta trabalho de Ancelotti e promete recolocar Brasil no topo do futebol mundial

Em um discurso marcado por confiança, emoção e expectativa para os próximos ciclos da seleção brasileira, Samir Xaud reforçou a aposta no trabalho liderado por Carlo Ancelotti e afirmou que o Brasil está no caminho para voltar ao protagonismo mundial.

Durante evento de convocação da seleção, o dirigente destacou a confiança no projeto comandado pelo treinador italiano e não escondeu o otimismo em relação à conquista da sexta Copa do Mundo.

"Acredito que eu e o mister (Ancelotti) estamos mais confiantes nesse hexa e podem acreditar, o hexa vem. E no ano que vem tem mais e a festa vai ser aqui na nossa casa", afirmou, em referência também à Copa do Mundo Feminina 2027, que será disputada no Brasil.

O presidente da CBF ressaltou que o trabalho desenvolvido ao lado de Ancelotti, de Rodrigo Caetano e da comissão técnica vem sendo conduzido com planejamento e estrutura profissional.

"Confiem e acreditem no nosso trabalho. É um trabalho muito técnico que foi feito nesse um ano, em toda a gestão do Carlo Ancelotti, Rodrigo Caetano, da comissão técnica. A comissão está viajando para os EUA com toda a estrutura necessária para representarmos o Brasil de forma única".

Em tom emocionado, Samir Xaud afirmou que vive o momento mais marcante desde que assumiu a entidade máxima do futebol brasileiro. Segundo ele, as mudanças implementadas na CBF têm como principal objetivo recolocar o país no patamar histórico que nunca deveria ter perdido.

"Estamos trabalhando diariamente para mudar o futebol brasileiro, colocar onde nunca deveria ter saído. Nesse um ano de gestão, confesso que agora é o momento mais emocionante. Nem na posse fiquei tão ansioso e emocionado. Cada vez mais nós conseguimos colocar o futebol brasileiro de volta em seu lugar".

O dirigente também destacou medidas administrativas e esportivas adotadas pela atual gestão, apontando avanços na profissionalização da arbitragem e no desenvolvimento das categorias de base.

"Fizemos mudanças estruturais no futebol brasileiro, profissionalizamos a arbitragem, estamos trabalhando nossa base, tudo isso para profissionalizar ainda mais o futebol brasileiro. É com muito orgulho que estou aqui ansioso, muito esperançoso, mas que é um novo momento do futebol brasileiro".

Encerrando a participação, Xaud classificou o evento como um marco para a entidade e afirmou que as transformações internas da CBF já começam a refletir na imagem da seleção.

"Coração aqui batendo a mil. Boa tarde a todos que assistem pelo Brasil e pelo mundo todo. Muita coisa mudou na CBF e a grande prova disso é esse evento, o maior evento de convocação de todos os tempos".