Sami Al-Jaber, ídolo do Al-Hilal, acendeu a polêmica entre os torcedores do Al-Nassr após fazer declarações surpreendentes na sequência da grande vitória conquistada pelo "Al-Alami" sobre o Al-Fateh por 3 a 0, na noite de sábado, pela primeira rodada da Roshn Saudi League.

O Al-Nassr iniciou a defesa do seu título com um começo forte sob o comando do técnico australiano Ange Postecoglou, e a equipe apresentou uma atuação ofensiva marcante que agradou aos seus torcedores, especialmente com o brilho de alguns dos novos reforços, com destaque para João Félix, Angelo Gabriel e Sami Costa.

Mas, apesar do início forte, os torcedores do Al-Nassr ainda aguardam movimentações adicionais da diretoria do clube no mercado de transferências, sobretudo porque a equipe fechou apenas uma contratação estrangeira até o momento, com o acerto do português Sami Costa, vindo do Real Mallorca, num momento em que algumas necessidades da equipe ainda permanecem.

E ao contrário das reivindicações da torcida, Sami Al-Jaber surpreendeu os seguidores com uma visão completamente diferente, ao afirmar que o Al-Nassr não precisa acrescentar jogadores no momento atual, baseando-se no nível apresentado pela equipe durante o confronto contra o Al-Fateh.

Al-Jaber disse em declarações no programa "Nadina": "Você não pode julgar nenhum time pelas primeiras rodadas. E o Al-Nassr apresentou um bom nível e não precisa acrescentar jogadores", declarações que provocaram ampla repercussão entre os torcedores do "Al-Alami", especialmente porque uma parcela deles considera necessário reforçar a equipe com novas contratações antes do fechamento do mercado de transferências.

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E o ídolo do Al-Hilal não se limitou a falar sobre a falta de necessidade de contratações do Al-Nassr, mas também elogiou a nova imagem da equipe sob o comando de Postecoglou, explicando: "O Al-Nassr jogou hoje de forma diferente do estilo da temporada passada, e o Al-Nassr é um clube forte", numa referência à evolução apresentada pela equipe em comparação com o que mostrou na temporada passada.

E Al-Jaber acrescentou: "O nível do Al-Nassr é diferente, ataca com mais força e a bola é mais rápida", concedendo à equipe um elogio evidente após a sua primeira apresentação. No entanto, sua fala sobre a falta de necessidade de reforços talvez abra uma nova porta para a polêmica, especialmente porque a temporada ainda é longa, e os verdadeiros testes que o Al-Nassr terá pela frente serão mais difíceis com a sucessão de partidas e competições.

As declarações de Sami Al-Jaber chegam num momento em que a diretoria do Al-Nassr busca completar a montagem de um elenco capaz de disputar todos os títulos, restando aos próximos dias revelar se o "Al-Alami" vai se contentar com o que possui atualmente ou se continuará a se movimentar no mercado em busca de novas contratações, apesar do início forte contra o Al-Fateh.