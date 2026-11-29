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Sami Al-Jaber, ídolo histórico do Al-Hilal, abriu espaço para especulações sobre o futuro do português João Félix no Al-Nassr, já que o clube ainda não definiu sua posição sobre a renovação do contrato do jogador e cresce o rumor sobre um possível retorno dele aos gramados europeus na próxima temporada, 2026-2027.

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Em participação no programa "Nadina", da MBC, Al-Jaber avaliou que as recentes declarações de Félix à imprensa portuguesa são um sinal de que seu futuro no Al-Nassr não está claro. Para ele, o jogador trata a possibilidade de saída como uma opção real, enquanto aguarda a posição da diretoria sobre sua permanência.

"João Félix já era um grande nome antes mesmo de chegar ao Al-Nassr, mas não teve sua chance por completo na Europa por causa das muitas trocas de clube. O jogador não se encontrou porque a situação lá é totalmente diferente da Arábia Saudita", disse o ex-astro do Al-Hilal.

Jesus redescobriu Félix

Al-Jaber destacou o papel do compatriota Jorge Jesus na recuperação de parte do nível de João Félix, ressaltando que a presença do treinador português no Al-Nassr ajudou o jogador a recuperar a forma física e o faro de gol.

"Quando chegou ao Al-Nassr, Félix teve a sorte de contar com o compatriota Jorge Jesus como técnico, porque com ele conseguiu recuperar a força, o condicionamento e o faro de gol. Esse é um dos motivos pelos quais o time conquistou o título da Roshn Saudi League na temporada passada", acrescentou.

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Ainda assim, Al-Jaber não descartou que a passagem do jogador pelo Al-Nassr esteja chegando ao fim. Segundo ele, as recentes declarações de Félix indicam que o atacante sabe que seu contrato pode não ser renovado e que, talvez, ele esteja tentando mandar um recado à diretoria do clube para que defina logo sua posição sobre o futuro dele.

Barcelona e Chelsea no passado, e o retorno à Europa não é garantido

Apesar de o nome de Félix estar ligado a grandes clubes europeus, Al-Jaber demonstrou ressalvas quanto à capacidade do jogador de recuperar seu espaço no Velho Continente, lembrando suas passagens anteriores por clubes do porte de Barcelona, Chelsea e Atlético de Madrid, nos quais não conseguiu se firmar como titular de forma regular.

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"João já jogou em grandes clubes como Barcelona, Chelsea e Atlético de Madrid, mas parece que o rendimento dele é afetado pelo estado psicológico, e ele não foi titular de forma regular", afirmou Al-Jaber.

E prosseguiu, explicando sua leitura das declarações do jogador: "Pelas declarações recentes, parece que ele sabe que não vai ficar e está mandando um recado à diretoria do Al-Nassr, pela indefinição sobre seu futuro, de que pode passar a estudar opções de retorno à Europa".

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As notícias apontam o interesse de vários clubes europeus no jogador, entre eles Barcelona, Tottenham Hotspur e Napoli, enquanto a posição do Al-Nassr sobre a renovação de seu contrato segue indefinida.

Os números de Félix no Al-Nassr

Em números, Félix disputou 12 partidas pelo Al-Nassr na Roshn Saudi League nesta temporada, com três gols marcados e oito assistências, segundo dados do Transfermarkt.

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Esses números colocam o português entre as peças de maior impacto ofensivo no elenco do Al-Nassr, mas sua contribuição em campo ainda não encerrou o debate sobre seu futuro. Assim, a decisão da diretoria sobre a renovação do contrato continua sendo o fator decisivo para definir seu destino na próxima temporada.