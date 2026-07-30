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Jan van Halst Sam van RoyenZiggo Sport
Siep Engelen

Traduzido por

Sam van Royen leva um baita susto com o reforço do Ajax Tolu Arokodare: “Não sei se você viu aquelas fotos, mas...”

Ajax x Vojvodina
Ajax
Vojvodina
Liga da Conferência
T. Arokodare
Michel

Tolu Arokodare, o reforço mais recente do Ajax, já causou boa impressão em Sam van Royen e Jan van Halst sem sequer ter jogado um minuto. Isso fica claro na análise da dupla antes de Ajax x FK Vojvodina, na fase preliminar da Conference League. 

Tolu foi apresentado oficialmente na tarde de quarta-feira, em Amsterdã. O atacante chega por empréstimo do Wolverhampton Wanderers. Além disso, o Ajax garantiu uma opção de compra de 20 milhões de euros. 

“Não sei se você viu fotos daquele novo atacante, o Tolu, mas ele tem 1,97 metro... Não quero nem saber qual é a massa muscular dele em quilos”, diz Van Royen ao colega Jan van Halst, na Ziggo Sport. “Ele é grande! Como isso vai se encaixar neste Ajax?”

“Sim, ele é uma fera!”, responde Van Halst. “Ele tem valor extra quando você está atrás no placar, porque aí pode jogar de forma mais oportunista. Acho que ele não é um jogador tão participativo na construção, mas é um jogador que ocupa dois defensores. Se você estiver do outro lado, não fica nada feliz.”

“Lembra um pouco o papel do Weghorst, embora ele também tenha jogado muitas vezes como titular no Ajax”, prossegue Van Halst. “Então não é só entrar para decidir no fim. Você simplesmente precisa de dois atacantes muito bons. Se troca um pelo outro, claro que é muito desagradável para o adversário receber um tipo de centroavante completamente diferente.” 

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Míchel também falou diante das câmeras da Ziggo Sport e rasgou elogios ao nigeriano de 25 anos. “Sim, neste momento temos quatro atacantes no elenco. Naturalmente, Tolu é uma contratação que melhora a nossa equipe em muitos aspectos do jogo.” 

“Penso então nos cruzamentos pelos lados e nos contra-ataques. Ele é um jogador muito forte, e o time se beneficia por termos outras alternativas além de Leonardo, Dolberg e Konadu. Claro que eles também podem jogar juntos. Todos os jogadores, se forem bons, podem jogar juntos”, disse o treinador espanhol.

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