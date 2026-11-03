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Traduzido por

Salvador do Barcelona ou seu ponto fraco? Joan García diante da dura verdade na Liga dos Campeões

J. Garcia
Barcelona
Barcelona x Aston Villa
Aston Villa
Liga dos Campeões
Espanha
England

20 gols em 12 jogos!

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No Parc des Princes, fez a sua melhor partida com a camisa do Barcelona e realizou 10 defesas, mas saiu derrotado por 4 a 0. Esse é o paradoxo que resume a trajetória europeia de Joan García com os Blaugranas até agora.

Um goleiro que o clube contratou para ser o muro de segurança capaz de resgatar a glória de Ter Stegen em 2015, mas que se vê diante de um desafio pessoal e coletivo complicado, um desafio cujo título é: como manter sua meta intacta na Liga dos Campeões?

Joan García se prepara para retornar à lista da seleção nacional após se recuperar da lesão que sofreu diante do Racing Santander, mas antes disso enfrenta um exame decisivo no Velho Continente.

E, de acordo com os números do jornal espanhol "As", o jovem goleiro disputou 12 partidas na Liga dos Campeões da Europa com a camisa do Barcelona e não saiu com a meta intacta em nenhuma delas.

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03 de nov. de 2026

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Somente nesta temporada, sua meta foi vazada diante de Feyenoord, Galatasaray e Paris Saint-Germain, e na temporada passada sofreu 3 gols diante do Newcastle, dois gols diante do Atlético de Madrid e um gol diante de Chelsea, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga e Copenhague.

O saldo geral é pesado: 20 gols em 12 partidas, 14 gols na temporada passada e 6 gols no início da temporada atual, com uma média de 1,66 gol por partida.

E esse número não é apenas uma estatística individual do goleiro, mas sim o reflexo de uma crise defensiva coletiva que o Barcelona vive desde as quartas de final da temporada 2024-25, quando a equipe fracassou em manter sua meta intacta em 18 partidas consecutivas na competição, o defeito fatal que o impediu de ir mais longe e o privou de finais com as quais sonhava em Munique e Budapeste.

Ainda assim, não se pode responsabilizar García sozinho. Em Paris, foi a estrela indiscutível da equipe; suas dez defesas evitaram um resultado catastrófico, mas a derrota por 4 a 2 continua sendo uma ferida no histórico de qualquer goleiro, especialmente porque trouxe à mente alguns lances dolorosos da temporada passada diante do Atlético de Madrid.

Apesar de sua habilidade ao defender a cobrança de falta de Julián Álvarez no primeiro gol, os analistas consideram que ele poderia ter lido melhor a trajetória, por ser o único cobrador, assim como no caso da cabeçada de Sørloth no segundo gol, uma bola com a qual era capaz de lidar como fez com a cabeçada de Ferran Torres em Paris.

Hoje, com a contratação de Joan García, que todos concordaram ser um negócio acertado, as expectativas sobem, pois o que se exige dele não é apenas ser um bom goleiro, mas sim ser o goleiro que faz as defesas decisivas que Ter Stegen não conseguiu fazer desde 2015, as defesas que devolvem o Barcelona aos pódios da glória europeia.

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