Salgueiro x Treze: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), pela quinta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar na TV e na internet

Salgueiro e Treze se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), no Salgueirão, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, DirecTV Go e Sky, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Salgueiro x Treze DATA Quarta-feira, 23 de março de 2021 LOCAL Salgueirão - Salgueiro, PE HORÁRIO 19h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Maykon Matos (MA)

Assistentes: Antônio Adriano de Oliveira (MA) e José Carlos de Jesus (MA)

Quarto árbitro: Rodrigo José Pereira (PE)

ONDE VAI PASSAR?



A Net/Claro, DirecTV Go e a Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, vão transmitir o jogo desta quarta-feira (24).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de empate sem gols com o Confiança, o Salgueiro busca a vitória contra o Treze para seguir na luta pela classificação para a fase mata-mata. Atualmente, soma quatro pontos, e contabiliza duas derrotas, uma vitória e um empate.

Do outro lado, o Treze vem de derrota para o ABC por 2 a 0 e busca o segundo triunfo na "Lampions League".

Regis Potiguar e Júlio Ferrari, expulsos na última rodada, desfalcam a equipe no meio da semana.

Provável escalação do Salgueiro: Lucas Ferreira, Adenilson, Ranieri, Leozão, Tarcísio, Bruno Sena, Felipe Baiano, Moreilândia, Thomas Anderson, Cássio Ortega e Alison.

Provável escalação do Treze: Jeferson, Paulinho, Marlon, Rômulo e Emerson; Darlan, Régis Potiguar, Kleiton Domingues, Romeu, e Birungueta; Jairinho.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO SALGUEIRO NA COPA DO NORDESTE

No grupo A, o Salgueiro soma quatro pontos, após duas derrotas, uma vitória e um empate. Aproveitamento de 33.3%.

Altos 2 x 1 Confiança - 28 de fevereiro de 2021

Confiança 2 x 2 CSA - 7 de março de 2021

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz - 11 de março de 2021

Confiança 0 x 0 Salgueiro - 20 de março de 2021

JOGOS DO TREZE NA COPA DO NORDESTE

O Treze, com cinco pontos no grupo A, registra dois empates, uma vitória e uma derrota, nos quatro primeiros jogos disputados, com aproveitamento de 41.7%.

CSA 1 x 1 Treze - 28 de fevereiro de 2021

Treze 1 x 0 Altos - 6 de março de 2021

Fortaleza 1 x 1 Treze - 13 de março de 2021

Treze 0 x 2 ABC - 21 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SALGUEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 0 x 3 Corinthians Copa do Brasil 17 de março de 2021 Confiança 0 x 0 Salgueiro Copa do Nordeste 20 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x Salgueiro Copa do Nordeste 27 de março de 2021 18h15 (de Brasília) Salgueiro x CRB Copa do Nordeste 4 de abril de 2021 21h15 (de Brasília)

TREZE

JOGO CAMPEONATO DATA Treze 0 x 1 América-MG Copa do Brasil 18 de março de 2021 Treze 0 x ABC 2 Copa do Nordeste 21 de março de 2021

Próximas partidas