Salgueiro x Sport Recife: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo nesta terça-feira (17), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Salgueiro e Sport Recife se enfrentam na noite desta terça-feira (17), no o Salgueirão, às 20h (de Brasília), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano de 2023. A partida terá transmissão ao vivo da DAZN, no streaming.

Com uma vitória e um empate até o momento, o Salgueiro é o sexto colocado do estadual, com 4 pontos. "Esperamos que no terceiro jogo a gente tenha uma evolução tática e técnica para que consigamos mais uma vitória", disse o técnico Tamandaré.

Do outro lado, o Sport Recife tem campanha semelhante a do rival, porém, possui melhor saldo de gols e por isso está em quarto lugar. Apesar de ter em vista estreia na Copa do Nordeste no fim de semana, o Leão não deve poupar jogadores.

"Tudo o que a gente falar pode ser muito prematuro. A gente vai ter que avaliar. Eu não gosto desse termo de poupar jogador. O jogador para mim só não vai começar o jogo se ele realmente não apresentar um nível de recuperação adequado", afirmou o treinador Enderson Moreira.

Prováveis escalações

Escalação do provável Salgueiro: César, Marcel, Gustavo, Luís Eduardo, Denilton, Anderson Recife, Hebert, Pedro Talisca, Palmominha, Odilávio e Wellington.

Escalação do provável Sport Recife: Renan, Eduardo, Thyere, Sabino, Juba, Fabinho, Ronaldo, Matheus Vargas, Edinho, Wanderson e Gabriel Santos.

Desfalques

Salgueiro

Sem desfalques confirmados.

Sport Recife

Não há desfalques confirmados.

Quando é?