Salgueiro x Náutico: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Náutico visita o Salgueiro nesta quarta-feira (7), às 21h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano, buscando manter o aproveitamento de 100% no estadual. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Salgueiro x Náutico DATA Quarta-feira, 7 de abril de 2021 LOCAL Cornélio de Barros - Salgueiro, PE HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O SporTV e Premiere são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (7), às 21h (de Brasília).

Com quatro vitórias e líder isolado no Campeonato Pernambucano, o Náutico busca ampliar a vantagem contra o rival Salgueiro, que está a seis pontos de diferença, mas com dois jogos a menos disputados.

Para o confronto, o time terá apenas duas mudanças em relação ao que venceu o Vitória por 4 a 1 na última rodada. Ronaldo Alves e Djavan entram entre os titulares.

"Nós vamos, naturalmente, fazer o retorno de Ronaldo. Ele se recuperou muito bem, está numa condição muito boa, fez todos os treinamentos de sábado até agora. No meio-campo, vamos começar com Djavan, vai ser o primeiro (volante). Rhaldney passa a fazer a função de segundo. É aquilo que vejo que é bom para o time neste momento.", disse o técnico Hélio dos Anjos.

Já o Salgueiro viu o empate contra o CRB complicar a sua situação na Copa do Nordeste. No entanto, antes de enfrentar o Ceará na última rodada, a equipe comandada por Daniel Neri volta suas atenções para o Pernambucano.

Provável escalação do Salgueiro: Lucas, Dadinha, Ranieri, Leozão e Alan Pires; Bruno Sena, Felipe Baiano, Aruá; Tarcísio, Ciel e Alison Araçoiaba.

Provável escalação do Náutico: Alex Alves; Hereda, Camutanga, Ronaldo Alves e Rafinha; Djavan, Rhaldney e Jean Carlos; Erick, Vinícius e Kieza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SALGUEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 3 x 2 Salgueiro Copa do Nordeste 29 de março de 2021 Salgueiro 1 x 1 CRB Copa do Nordeste 4 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Salgueiro Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 16h (de Brasília) Vera Cruz x Salgueiro Campeonato Pernambucano 14 de abril de 2021 15h (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 3 x 1 Vera Cruz Campeonato Pernambucano 21 de março de 2021 Náutico 4 x 1 Vitória Campeonato Pernambucano 27 de março de 2021

Próximas partidas