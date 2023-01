Salernitana x Napoli ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste sábado (20), pela 19ª rodada da Serie A; veja como acompanhar na TV e na internet

Salernitana e Napoli se enfrentam na tarde deste sábado (21), às 14h (de Brasília), no Estádio Arechi, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

A equipe mandante chega para o duelo tentando se recuperar da má fase. A Salernitana vem de seis partidas sem vencer, sendo a mais recente uma derrota por 8 a 2 para a Atalanta. A equipe atualmente ocupa a 16ª colocação do Italiano, com 18 pontos conquistados.

Já o Napoli lidera o Campeonato Italiano, e vem de uma vitória convincente por 5 a 1 no clássico contra a Juventus. Com 47 pontos, o Napoli mantém uma vantagem de nove pontos para o Milan, segundo colocado.

Com a perda de 15 pontos da Juventus por fraude fiscal, o Napoli viu praticamente um concorrente a menos na disputa pelo título, já que a distância do líder para o agora 10º colocado é de 25 pontos. Antes da punição, a Juve ocupava a terceira colocação na tabela.

Prováveis escalações

Escalação da provável Salernitana: Ochoa; Daniliuc, Lovato, Gyömbér, Bradaric; Vilhena, Caviglia, Coulibaly; Candreva, Dia e Piatek.

Escalação do provável Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinsk; Politano, Elmas e Osimhen .

Desfalques

Salernitana

Dylan Bronn, Federico Fazio, Pasquale Mazzocchi, Giulio Maggiore e Luigi Sepe, lesionados, são desfalques na equipe mandante.

Napoli

Salvatore Sirigu, lesionado, desfalca o Napoli.

Quando é?