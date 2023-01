Salernitana x Milan ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipe entram em campo nesta quarta-feira (4), pela 16ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

Salernitana e Milan se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 8h30 (de Brasília), no estádio Arechi, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na 12ª posição com 17 pontos, a Salernitana conta com o apoio de sua torcida para buscar o triunfo e se manter longe da zona de rebaixamento. Mazzocchi é o único desfalque do time mandante.

Já o Milan é o vice-líder com 33 pontos e sabe que não pode mais tropeçar se quiser continuar sonhando com o título italiano. Os Rossoneri, no entanto, estão com o departamento médico cheio, embora Rafael Leão, Giroud e Theo Hernandez estejam de volta após a Copa.

Prováveis escalações

Escalação do provável Salernitana: Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Radovanovic, Maggiore, Bradaric; Dia, Piatek.

Escalação do provável Milan: Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, T Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Giroud.

Desfalques

Salernitana

Pasquale Mazzocchi está lesionado.

Milan

Fode Ballo-Toure, Ante Rebic, Divock Origi, Alessandro Florenzi e Zlatan Ibrahimovic continuam de fora devido a lesão.

Quando é?