Salernitana x Juventus: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano 2022/23

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (7), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta terça-feira (07), a Salernitana de Guillermo Ochoa recebe a Juventus no Estádio Arechi, em Salerno, Itália, pela 21ª rodada da Serie A. O jogo que acontece as 16h45 (de Brasília) terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na tv por assinatura, e no streaming pago Star+. Na GOAL, você acompanha ao tempo real da partida clicando aqui.

Para o duelo em questão, serão dois interesses um tanto comuns: ficar cada vez mais longe da zona de rebaixamento. A Velha Senhora soma 23 pontos, com 11 vitórias, cinco empates e quatro derrotas, fazendo boa campanha mas que acabou afetada por punição da entidade que organiza o torneio nacional. A equipe perdeu 15 pontos devido à fraude fiscais em contratações de jogadores.

Pelo lado dos donos da casa, o time de Salerno somou até o momento apenas cinco vitórias, seis empates e nove derrotas, duas posições acima do Verona, primeira equipe do Z-3. Apesar da longa distância de oito pontos da zona de rebaixamento, a equipe precisa de atenção para que não haja tropeços.

Os dois times perderam dois dos três últimos confrontos disputados, mas enquanto a Juve empatou o outro, a Salernitana saiu vencedora, batendo o Lecce fora de casa por 2 a 1, com gols de Boulaye Dia e Tonny Vilhena.

Escalações:

Escalação da provável Salernitana: Ochoa; Sambia, Ekong, Bronn e Bradaric; Coulibaly, Bohinen e Tonny Vilhena; Candreva, Piatek e Boulaye Dia.

Escalação da provável Juventus: Szczęsny; Danilo, Bremer e Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic; Chiesa (Di María) e Vlahovic.

Desfalques

Salernitana

Não há desfalques confirmados.

Juventus

Leonardo Bonucci (gripado), Paul Pogba e Leandro Paredes

Quando é?

• Data: terça-feira, 7 de fevereiro de 2023

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: Estádio Arechi - Salerno, ITA