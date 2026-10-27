Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal, retorna ao time titular pela primeira vez na atual temporada, no confronto diante do Al-Shamal, do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Hilal visita o Al-Shamal, nesta terça-feira, no estádio Al-Bayt, em Al-Khor, pela terceira rodada da fase de liga da competição asiática.

O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, anunciou a escalação titular que disputa a partida, que contou com a presença de Salem Al-Dawsari pela primeira vez nesta temporada.

Al-Dawsari atuou em apenas duas partidas como reserva desde o início da atual temporada, em razão da cirurgia a que foi submetido após a participação com a seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Próximas partidas ALS Liga dos Campeões da Ásia 14:15 HIL

Salem Al-Dawsari será o capitão de uma escalação formada por jogadores reservas, diante da decisão de Inzaghi de poupar a maioria das peças titulares, e atuará ao lado do marfinense Mohamed Kader Meïté e de Sabry Dahl no ataque.

Mohamed Kanno será um dos poucos titulares na escalação, atuando ao lado de Murad Hawsawi e do francês Simon Bouabré no meio-campo.

Já a linha defensiva contará com Mutaib Al-Harbi como lateral-direito e o francês Theo Hernandez na esquerda, tendo entre eles Ali Lajami e o turco Yusuf Akçiçek, à frente do goleiro Mohammed Al-Owais.

O Al-Hilal entra na partida na quarta colocação da tabela do grupo do Oeste, com 6 pontos conquistados em duas vitórias, enquanto o Al-Shamal ocupa a décima primeira posição, com dois pontos em dois empates.

A escalação do Al-Hilal ficou da seguinte forma:

Goleiro: Mohammed Al-Owais

Defesa: Mutaib Al-Harbi - Ali Lajami - Yusuf Akçiçek - Theo Hernandez

Meio-campo: Mohamed Kanno - Murad Hawsawi - Simon Bouabré

Ataque: Sabry Dahl - Mohamed Kader Meïté - Salem Al-Dawsari