Enquanto Julian Nagelsmann recebia como técnico da seleção um salário estimado em seis milhões de euros por ano e, após a rescisão do contrato originalmente válido até 2028, teria embolsado uma indenização de cerca de sete milhões de euros, seu sucessor Klopp agora está acima disso, com salário anual de sete milhões de euros, e assim lidera o ranking histórico dos técnicos da seleção alemã.
No comparativo mundial entre técnicos de seleções, o treinador de 59 anos ocupa, segundo a reportagem, o segundo lugar. O líder absoluto em ganhos é o italiano Carlo Ancelotti. O técnico de 67 anos havia encerrado em maio de 2025 sua passagem pelo Real Madrid para assumir a seleção brasileira. Nos Merengues, Ancelotti ganhava até 11 milhões de euros por ano; no Brasil, seu salário é estimado em cerca de 10 milhões de euros.
Atrás de Ancelotti e Klopp aparecem o técnico dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, com 6,8 milhões de euros, assim como o inglês Thomas Tuchel, com seis milhões de euros. O espanhol Luis de la Fuente elevou seu salário após a conquista da Copa do Mundo, de dois milhões para agora cinco milhões de euros. O técnico campeão mundial da Argentina, Lionel Scaloni, ganha 2,3 milhões de euros, enquanto o alemão Ralf Rangnick, comandante da seleção da Áustria, recebe dois milhões de euros.Getty Images
Jürgen Klopp recebe como técnico da seleção alemã bem menos do que na Red Bull
Para Klopp, a mudança para a DFB também representa um retrocesso financeiro em relação às suas passagens anteriores. Na Red Bull, ele recebia antes cerca de 12 milhões de euros como chefe global de futebol; no Liverpool, seu salário-base era por último de 18 milhões de euros.
Com isso, ele não é o único técnico estrela que ganha menos em uma seleção. O francês Zinedine Zidane agora recebe 3,6 milhões de euros; no Real Madrid, eram 12 milhões. O português Jorge Jesus, depois de 12 milhões de euros no Al-Nassr, agora recebe quatro milhões de euros.
Enquanto isso, os treinadores dos adversários da Alemanha na Liga das Nações estão bem abaixo dos ganhos de Klopp: o técnico da seleção da Holanda, Xavi, ganha três milhões de euros; Ivan Jovanovic, da Grécia, recebe 900 mil euros; e Veljko Paunovic, da Sérvia, ganha 650 mil euros por ano.