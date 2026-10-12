Salário secreto: novo escândalo persegue Infantino

Gianni Infantino, presidente da FIFA, foi acusado de cometer uma "nova violação clara dos regulamentos da FIFA" após a revelação de um pacote salarial de 1,3 milhão de libras esterlinas, somado aos seus rendimentos já declarados de 4 milhões de libras esterlinas.

Os valores adicionais, pagos por uma empresa ligada à FIFA responsável pela organização da Copa do Mundo nos Estados Unidos, parecem ter sido omitidos do relatório anual da entidade referente a 2024, segundo informou o jornal britânico "Telegraph".

Documentos da Receita Federal dos Estados Unidos mostram que a empresa FWC2026 US Inc pagou a ele a quantia de 1,76 milhão de dólares (1,3 milhão de libras esterlinas), valor que a FIFA não divulgou no ano em questão.

Em 2024, o relatório anual da FIFA afirmou que Infantino recebeu 4,27 milhões de francos suíços (3,88 milhões de libras esterlinas).

A omissão no relatório anual correspondente ocorre apesar de o estatuto da FIFA determinar que "a remuneração individual do presidente da FIFA deve ser pública".

Miguel Maduro, ex-presidente do comitê de governança da FIFA, disse ao jornal The Times, o primeiro a publicar uma reportagem sobre os documentos contábeis norte-americanos, que a não divulgação dos pagamentos adicionais contrariou os regulamentos da entidade.

E acrescentou: "É uma violação clara das regras se outros valores lhe foram pagos por empresas vinculadas à FIFA e isso não foi divulgado", pedindo a abertura de investigações.

E prosseguiu: "Os regulamentos da FIFA impõem a obrigação de total transparência. E não é apropriado que a subcomissão de remunerações autorize outras formas de bonificação".

O valor pago gerou especulações de que teria sido usado para cobrir os gastos de sua vida luxuosa em Miami, onde morava em uma mansão com vista para a orla por dezenas de milhares de dólares mensais antes do início da Copa do Mundo.

O pagamento de 1,76 milhão de dólares feito pela FWC2026 em 2024 incluía 626.229 dólares em "outras remunerações declaráveis", além do salário-base e do bônus.

Uma fonte, que compartilhou as contas, disse ao The Times que Infantino recebeu valores semelhantes, ou talvez maiores, nos anos de 2025 e 2026.



