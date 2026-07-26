Segundo o jornal britânico, a viabilidade financeira de uma transferência de tal dimensão não representa qualquer obstáculo para os londrinos do norte. Já no sábado, o The Athletic noticiou que o Arsenal estaria a ponderar apresentar uma proposta por Vinicius.

O ponto de partida traz bastante combustível: o contrato do brasileiro de 26 anos com os merengues termina dentro de apenas doze meses. Embora o novo treinador principal do Madrid, José Mourinho, se oponha firmemente à saída dos seus jogadores mais importantes, os Gunners mostram-se aparentemente dispostos a lançar mão de todos os recursos para levar o internacional brasileiro para a Premier League.

Depois de ter ficado por pouco sem o triunfo na Liga dos Campeões - o Arsenal perdeu com o Paris Saint-Germain na final da Champions League da época passada -, o treinador Mikel Arteta procura a peça que falta para o golpe definitivo. Após um mercado de transferências até agora modesto, com as contratações do extremo Christos Tzolis e do guarda-redes Illan Meslier, a chegada do bicampeão da Liga dos Campeões seria um sinal central para a concorrência internacional.

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Que salário recebe atualmente Vinicius Junior no Real Madrid?

Este avanço também evidencia a mudança estrutural nos Gunners. Quando Arteta assumiu o cargo de treinador em 2019, uma das suas principais tarefas consistia em libertar-se de jogadores com salários elevados, como Mesut Özil e Pierre-Emerick Aubameyang, que recebiam mais de 350.000 libras (hoje, pouco menos de 410.000 euros) por semana.

Entretanto, o clube voltou a investir de forma direcionada em jogadores de topo absoluto: logo no início do ano, Bukayo Saka renovou com vencimentos melhorados de cerca de 427.000 euros por semana, com aumento anual. Para convencer Vinicius a mudar-se, o Arsenal teria de superar novamente o seu salário atual no Real, de cerca de 468.000 euros por semana.

O diretor desportivo Andrea Berta e Arteta sondaram previamente várias opções para reforçar as alas. O nome de Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, também foi intensamente discutido. No entanto, como é pedido pelo francês um valor de transferência de cerca de 150 milhões de euros e o Liverpool também demonstra interesse, nenhum clube deu até agora passos concretos.

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Histórico explosivo entre Mourinho e Vinicius

Do lado dos madrilenos, a investida alegadamente causa incompreensão. O presidente Florentino Pérez normalmente não vende jogadores-chave no auge das suas carreiras. Mourinho também conta firmemente com o avançado.

A relação entre ambos esteve longe de ser isenta de conflitos no passado: durante o período de Mourinho no Benfica, os dois envolveram-se publicamente numa polémica, quando o treinador criticou os gestos de celebração do avançado. O incidente coincidiu com um insulto racista dirigido a Vinicius por Gianluca Prestianni, que a UEFA viria depois a suspender por seis jogos devido a uma declaração homofóbica.

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Ainda não há acordo entre Real Madrid e Vinicius Junior

O contrato de Vinicius em Madrid expira no verão de 2027, pelo que nessa altura poderá mudar-se a custo zero. O Real quer evitar esse cenário a todo o custo - de preferência com uma renovação com o extremo, cujo valor de mercado está atualmente fixado em 140 milhões de euros. Mas, embora as negociações tenham começado há muitos meses, ainda não houve acordo.

A equipa de Arteta arranca no próximo sábado a preparação para a nova temporada com um jogo de preparação frente ao Girona. Seguem-se partidas diante de Real Betis, Borussia Dortmund e Como, antes do primeiro teste a sério em jogo oficial, a 16 de agosto, na Community Shield, frente ao Manchester City.