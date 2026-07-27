Salário irrecusável: Al-Hilal pressiona para fechar a contratação de Luis Díaz

O Al-Hilal saudita intensificou os seus movimentos nas últimas horas para fechar uma das maiores transferências do período de transferências de verão, depois de manter a pressão sobre o Bayern de Munique alemão para contratar o colombiano Luis Díaz, no âmbito do plano de reforço da equipa antes do início da nova temporada.

Relatos anteriores indicaram que o Al-Hilal não se opõe a pagar cerca de 120 milhões de dólares para adquirir o contrato do extremo colombiano, numa transferência que estará entre as mais caras da história da Liga Roshn saudita.

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Segundo o jornalista de confiança Abdulaziz Al-Muraisel, o negociador do Al-Hilal continua a pressionar com força a direção do Bayern de Munique, a fim de a convencer a aceitar a venda do jogador. No entanto, o clube alemão continua a insistir na permanência de Díaz, sobretudo depois de também ter recusado a ideia de abrir mão do francês Michael Olise.

Acrescentou que o Al-Hilal concedeu à direção do Bayern de Munique um prazo final para refletir, exigindo obter a resposta definitiva ao longo desta semana, perante o desejo do "Líder" de encerrar o dossiê do extremo estrangeiro antes de completar o restante das transferências do mercado.

O Al-Hilal não se limitou aos atrativos financeiros relativos ao valor da transferência, tendo também preparado uma proposta gigantesca para o próprio jogador, uma vez que se espera que Luis Díaz receba um salário superior a 37 milhões de euros anuais, algo que poderá tornar a proposta saudita difícil de resistir caso o Bayern aceite abrir a porta às negociações.

O Al-Hilal coloca Luis Díaz entre os seus principais alvos ofensivos neste verão, depois de a equipa técnica liderada pelo italiano Simone Inzaghi ter pedido o reforço da posição de extremo com um jogador de nível mundial, restando agora a decisão final nas mãos do Bayern de Munique, que ainda não definiu a sua posição até ao momento.