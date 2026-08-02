Como relata o renomado jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, o Trabzonspor apresentou a Salah uma oferta muito lucrativa após uma reunião com seu empresário. Um contrato de dois anos com salário anual de impressionantes 17 milhões de euros estaria sobre a mesa.

Em princípio, Salah estaria aberto a aceitar a proposta do Trabzon e dar sequência à carreira na Turquia. A informação é de que ele primeiro vai consultar a família e depois pretende tomar uma decisão. Enquanto isso, as negociações entre o principal clube turco e o empresário do jogador de ataque já estariam ficando muito concretas. Segundo Sabuncuoglu, entre outros pontos, discute-se a participação de Salah nas vendas de camisas, e de 20 a 25 por cento para o lado do jogador seriam suficientes.

Enquanto isso, o Trabzonspor não precisaria pagar taxa de transferência por Salah. O egípcio já havia rescindido um ano antes o contrato com o Liverpool, que originalmente ainda era válido até 2027, e sua saída antecipada de Anfield Road havia sido oficialmente comunicada na primavera. Por isso, Salah está sem clube desde 1º de julho e, além do Trabzon, tem algumas outras opções.

Em vez disso, Trabzonspor? Transferência de Mohamed Salah para o Besiktas melou

Clubes da MLS e da Arábia Saudita estariam interessados, mas, mais recentemente, a situação mais concreta era com o Besiktas, rival de liga do Trabzonspor. Em meados de julho, circularam notícias na imprensa de que uma ida de Salah para o clube de Istambul estaria até mesmo prestes a acontecer. Pouco depois, isso foi confirmado pelo presidente do Besiktas, Serdal Adali, mas, ao mesmo tempo, ele explicou que haviam surgido problemas nas negociações.





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Assim, o empresário de Salah teria aumentado de última hora suas exigências de comissão, algo que o Besiktas não quis nem pôde aceitar. Há alguns dias, Önder Özen, diretor esportivo do Besiktas, então enfatizou que uma possível transferência de Salah para o Bósforo está fora de cogitação por enquanto. A oferta, que seria de dez milhões de euros de salário-base por ano mais outros dois milhões de euros em bônus, continua válida. No entanto, ela não será mais ajustada, e agora o lado de Salah teria de dar um passo em direção ao Besiktas para eventualmente retomar as conversas.

O Trabzonspor volta a brigar no topo com Mohamed Salah?

Em vez de novas negociações com o Besiktas, no entanto, agora é justamente uma transferência para o Trabzonspor que parece estar se desenhando. No tradicional clube do nordeste da Turquia, sonha-se em voltar a disputar as primeiras posições quatro anos depois do até aqui último título, em 2022. Mais recentemente, o Galatasaray se sagrou campeão quatro vezes seguidas.

Um jogador da qualidade de Salah, claro, ajudaria o Trabzon nessa empreitada. O egípcio de 34 anos quer buscar um novo desafio após nove anos em Liverpool e ainda pode oferecer muito a uma equipe. Salah demonstrou isso não pela última vez na Copa do Mundo, quando levou o Egito, como capitão, às oitavas de final e nas oitavas esteve muito perto da surpresa contra a Argentina, que depois seria vice-campeã mundial. Em cinco partidas no torneio, Salah somou um gol e duas assistências.