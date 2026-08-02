Segundo informa o renomado jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, o Trabzonspor apresentou a Salah uma oferta muito lucrativa após uma reunião com o agente do jogador. Um contrato de dois anos com salário anual de nada menos que 17 milhões de euros estaria sobre a mesa.

Salah estaria, em princípio, aberto a aceitar a oferta do Trabzonspor e dar sequência à sua carreira na Turquia. Inicialmente, ele consultaria a família e depois tomaria uma decisão, segundo a informação. Enquanto isso, as negociações entre o principal clube turco e o agente do jogador de ataque já estariam se tornando bastante concretas. De acordo com Sabuncuoglu, um dos temas em discussão é a participação de Salah nas vendas de camisas, e de 20% a 25% seriam suficientes para o lado do jogador.

Enquanto isso, o Trabzonspor não precisaria pagar taxa de transferência por Salah. O egípcio já havia rescindido um ano antes seu contrato com o Liverpool, que originalmente ia até 2027, e sua saída antecipada de Anfield Road havia sido comunicada oficialmente na primavera. Assim, Salah está sem clube desde 1º de julho e, além do Trabzon, tem algumas outras opções.

Trabzonspor em vez disso? Transferência de Mohamed Salah para o Besiktas melou

Clubes da MLS e da Arábia Saudita estariam interessados, mas, mais recentemente, a situação mais concreta era com o Besiktas, rival de liga do Trabzonspor. Em meados de julho, circularam relatos da imprensa de que uma ida de Salah para o clube de Istambul estaria até mesmo prestes a acontecer. Pouco depois, isso foi confirmado pelo presidente do Besiktas, Serdal Adali, que, ao mesmo tempo, explicou que haviam surgido problemas nas negociações.





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O agente de Salah teria elevado de última hora suas exigências de comissão, e o Besiktas não quis nem pôde aceitar isso. Há alguns dias, Önder Özen, diretor esportivo do Besiktas, então ressaltou que uma possível transferência de Salah para o Bósforo está, por enquanto, fora de cogitação. A oferta, que seria de 10 milhões de euros de salário-base por ano, além de mais 2 milhões de euros em bônus, segue válida. No entanto, ela não será mais ajustada, e agora o lado de Salah terá de dar um passo em direção ao Besiktas para que as conversas eventualmente sejam retomadas.

O Trabzonspor vai voltar a brigar no topo com Mohamed Salah?

Em vez de novas negociações com o Besiktas, porém, agora justamente uma transferência para o Trabzonspor parece estar se desenhando. No tradicional clube do nordeste da Turquia, sonha-se em voltar a ter voz ativa na briga pelo topo quatro anos após o até aqui último título, em 2022. Mais recentemente, o Galatasaray se sagrou campeão quatro vezes seguidas.

Um jogador da qualidade de Salah naturalmente ajudaria o Trabzon nessa missão. O egípcio de 34 anos quer buscar um novo desafio após nove anos em Liverpool e ainda pode oferecer muito a uma equipe. Salah demonstrou isso não por último na Copa do Mundo, quando levou o Egito como capitão às oitavas de final e esteve muito perto da zebra contra a eventual vice-campeã mundial Argentina nas oitavas. Em cinco partidas no torneio, Salah conseguiu um gol e duas assistências.