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Harry Kane oficializou sua permanência de longo prazo no Bayern de Munique ao assinar uma renovação contratual de grande valor na Allianz Arena. O capitão da Inglaterra deve se tornar o jogador mais bem pago da história do futebol alemão, enquanto o gigante bávaro não mede esforços para manter seu principal jogador.

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Um pacote financeiro recorde em Munique

Kane acertou oficialmente sua permanência de longo prazo no Bayern, assinando uma renovação de contrato por dois anos que manterá o goleador na Allianz Arena até junho de 2029. O acordo não inclui cláusula de rescisão, garantindo ao gigante da Bundesliga controle total sobre o futuro do atual vencedor da Bola de Ouro. Ao fechar o negócio, o clube mais vitorioso da Alemanha enviou uma mensagem contundente ao restante da elite europeia sobre sua força financeira e ambição esportiva.

Os valores do acordo impressionam e fazem do jogador de 33 anos o atleta mais bem pago da história do clube. Segundo informações apuradas pela Sky Germany, Kane deverá receber um salário anual bruto superior a € 30 milhões, incluindo bônus por desempenho. Esses adicionais estariam vinculados a títulos da Bundesliga, campanhas avançadas na Champions League, prêmios individuais como outra Bola de Ouro e metas específicas de gols e assistências.

O salário coloca o ex-atacante do Tottenham Hotspur entre os três jogadores de futebol mais bem pagos de toda a Europa. Desde que chegou à Alemanha em 2023 por um valor inicial de € 95 milhões, Kane justificou cada centavo do investimento. Ele manteve uma média de gols impressionante, com 156 gols em 161 partidas oficiais pelo clube. Além da eficiência nas finalizações, sua contribuição criativa tem sido igualmente importante: o capitão da Inglaterra soma 41 assistências em sua passagem pela Baviera até agora.

Dreesen exalta o “melhor atacante do mundo”

A direção do Bayern tem falado abertamente sobre a disposição de superar limites financeiros para manter seu principal jogador satisfeito e estabelecido no clube. O diretor-executivo Jan-Christian Dreesen explicou que o Bayern precisou ir além de seus limites financeiros para concluir o acordo, mas observou que a qualidade do atleta exigia esse compromisso. A decisão reflete a estratégia do clube de apostar tudo, iniciada quando o tirou do norte de Londres há três anos, em uma transferência que mudou o cenário do futebol alemão.

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“É claro que o melhor jogador do mundo também tem um contrato de primeira linha conosco”, afirmou Dreesen durante o anúncio do acordo. “É um grande contrato para nós, para um grande jogador. Há três anos, foi a maior transferência que já havíamos feito nessa dimensão. Dissemos na época que apostamos um pouco tudo. Mas Harry valeu cada centavo, de muitas maneiras.”

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Kane encontra um lar longe de casa

Para o próprio jogador, a decisão de prolongar sua permanência na Alemanha foi motivada tanto pela satisfação profissional quanto pela felicidade pessoal. Kane se adaptou sem dificuldades à vida em Munique, e sua família está bem estabelecida na capital da Baviera. O atacante expressou seu carinho pela torcida e pelo atual projeto esportivo do clube sob o comando do técnico Vincent Kompany. Sua principal motivação continua sendo a busca por títulos coletivos, tema central de sua mudança de clube.

“Sinto-me em casa no Bayern: adoro o clube, os torcedores, a cidade de Munique, temos um time fantástico e um técnico fantástico em Vincent Kompany”, disse Kane aos canais de comunicação do clube após assinar a renovação. “Tenho muito orgulho de fazer parte deste clube. Toda a minha família está muito feliz aqui, eu queria ficar, agora estou ansioso pelo futuro e quero conquistar muitos outros títulos com este grande clube.”

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Uma demonstração de ambição para a Bundesliga

A renovação de Kane representa um grande impulso para a projeção internacional da Bundesliga, mantendo uma das figuras mais reconhecidas do esporte mundial como a principal atração da liga. Ao eliminar qualquer possibilidade de uma saída por um valor reduzido ou mediante uma cláusula de rescisão, o Bayern protegeu seu ativo mais valioso nesta fase mais avançada da carreira do jogador. A ausência de uma opção de nova prorrogação no contrato até 2029 sugere que este pode ser o último grande acordo da ilustre carreira de Kane no mais alto nível do futebol europeu. Enquanto o Bayern se prepara para uma sequência decisiva de jogos em competições nacionais e continentais, a definição da situação contratual de Kane elimina uma possível distração.