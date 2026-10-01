O jornal alemão BILD revelou na noite de quinta-feira quanto todos os técnicos de seleções nacionais recebem, então o salário de Xavi Hernández também veio a público.

O técnico de seleção mais bem pago do mundo é Carlo Ancelotti. Ele recebe dez milhões de euros por ano da confederação brasileira.

Isso é três milhões de euros por ano a mais do que o segundo colocado da lista: Jürgen Klopp. O ex-treinador do Liverpool recebe sete milhões de euros por ano na federação alemã.

Em terceiro está Mauricio Pochettino. Ele recebe 6,8 milhões de euros nos Estados Unidos. Ele é seguido por Thomas Tuchel, que ganha seis milhões de euros na Inglaterra.

Na quinta colocação está Luis de la Fuente. O treinador do campeão europeu e mundial vê cinco milhões de euros entrarem em sua conta todos os anos.

Em sexto está Jorge Jesus, de Portugal, com um salário anual de quatro milhões de euros. Atrás dele vem Zinedine Zidane, que ganha 3,6 milhões de euros na França.

Depois vem Xavi. O técnico da seleção holandesa recebe três milhões de euros por ano da KNVB e, com isso, ocupa a oitava posição da lista. Em nono e décimo estão, respectivamente, Lionel Scaloni, da Argentina, e Ralf Rangnick, da Áustria.