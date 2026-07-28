Como revelou Pini Zahavi, empresário do atacante, em entrevista ao portal esportivo polonês WP SportoweFakty, Lewandowski recebeu no início de 2026 uma oferta extremamente lucrativa de um clube saudita não identificado, que inicialmente também queria aceitar.

"É verdade, Robert queria ir para a Arábia Saudita. Nós também sabíamos que muito dinheiro estava nos esperando lá", explicou Zahavi, que não fez mistério sobre os números oferecidos. O atacante poderia ter assinado um contrato de dois anos e, em troca, receber a quantia astronômica de 200 milhões de euros (100 milhões de euros por ano).

No fim das contas, Lewandowski acabou decidindo não aceitar a oferta e, em vez disso, permanecer no FC Barcelona. Só quando seu tempo de jogo entre os catalães foi ficando cada vez menor e o técnico do Barça, Hansi Flick, já não pôde dar ao jogador de 37 anos a garantia de ser titular com regularidade é que o desejo de transferência se consolidou.

"Eles não puderam dar ao Robert a garantia de titularidade, o que era mais importante para ele do que dinheiro. Deco e Hansi tinham outras visões para o futuro de Robert em Barcelona, então, a partir de certo momento, começamos a pensar em outras opções", justificou Zahavi.

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Robert Lewandowski celebra estreia pelo Chicago Fire

No fim de junho, o Chicago Fire anunciou, por fim, a contratação do atacante da seleção polonesa em 167 partidas (89 gols). Seu contrato com o Barcelona já havia expirado em 1º de julho, portanto o clube da MLS não pagou taxa de transferência aos espanhóis.

Já em maio, Lewandowski, campeão nacional 14 vezes no total por Alemanha, Espanha e Polônia e vencedor da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique em 2020, havia declarado que não renovaria seu contrato. Antes disso, ele havia sido eliminado com a Polônia nos playoffs para a Copa do Mundo contra a Suécia.

Em Chicago, o jogador de 37 anos segue os passos de seu ex-companheiro de Bayern Bastian Schweinsteiger, que jogou por um ano na MLS a partir de 2019. Lewandowski já fez sua estreia pelo novo clube: na derrota por 3 a 2 para o Inter Miami, porém, o polonês passou em branco.