Salário astronômico: revelados os detalhes do contrato de Roberto Martínez com a seleção da Arábia Saudita

Relatos da imprensa revelaram detalhes do acordo firmado entre a Federação Saudita de Futebol e o espanhol Roberto Martínez, ex-treinador da seleção de Portugal, para comandar a seleção principal no próximo período.

Relatos da imprensa haviam confirmado que a Federação Saudita entrou em acordo com Martínez para comandar a Arábia Saudita, três meses antes do início da Copa da Ásia de 2027.

Esses relatos provocaram a ira da torcida saudita, especialmente depois que o técnico grego Georgios Donis conseguiu levar a seleção à conquista da Copa do Golfo Árabe em sua 27ª edição, a "Golfo 27".

O jornal saudita "Al-Sharq Al-Awsat" revelou novos bastidores relacionados ao acordo com Roberto Martínez, afirmando que ele já havia sido fechado antes do início da Copa do Golfo Árabe no mês passado.

O jornal esclareceu que Matt Crocker, diretor técnico da Federação Saudita de Futebol, entrou em acordo com Martínez para comandar a seleção principal pelos próximos 4 anos, com um salário anual no valor de 13 milhões de euros.

Nos termos desse acordo, o treinador espanhol teria a palavra final na seleção saudita até o fim da Copa do Mundo de 2030, no Marrocos, na Espanha e em Portugal.

No entanto, esse acordo pode ser deixado de lado após a vitória de Donis com a seleção saudita na competição do Golfo, pois seu futuro à frente da Arábia Saudita será reavaliado antes do início da competição asiática.

Vale lembrar que a 19ª edição da Copa da Ásia será realizada na Arábia Saudita, mais especificamente em Riade, Jidá e Khobar, no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro do próximo ano.

A seleção saudita busca conquistar a Copa da Ásia pela quarta vez em sua história, a primeira após uma longa ausência de 30 anos, desde a última vez em que a venceu, em 1996.