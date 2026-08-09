Salário alto e promoção rápida: novos detalhes no caso da "amante de Infantino"

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), enfrenta uma pressão cada vez maior após a revelação de que uma mulher, com quem ele teria mantido um relacionamento durante seu período de trabalho na União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), recebeu uma compensação financeira da organização após sua saída.

Segundo o jornal britânico "The Telegraph", a mulher recebeu uma quantia de 6 dígitos após o acordo para deixar a Uefa, no período em que Infantino ocupava o cargo de secretário-geral da União das Federações Europeias de Futebol.

Os detalhes do acordo e dos pagamentos provocaram um clima de preocupação dentro da sede da Uefa, na cidade suíça de Nyon.

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Altos dirigentes da Uefa cogitam abrir uma investigação sobre os 16 anos que Infantino passou dentro da organização, com o desejo de saber como os pagamentos foram organizados e se o suposto relacionamento influenciou decisões de contratação e promoções durante o período em que ele ocupou o cargo de secretário-geral, além de examinar sua conduta de forma mais ampla ao longo de sua trajetória na federação.

De acordo com o relatório, alega-se que a mulher recebeu uma promoção durante o período de seu suposto relacionamento com Infantino, passando de um cargo inicial para uma função administrativa mais rentável, com um aumento salarial de 30%.

A rapidez de sua ascensão profissional provocou descontentamento dentro da Uefa, enquanto os detalhes da compensação que ela recebeu após sua saída não eram amplamente conhecidos naquela época.

Intervenção de Platini

As informações indicam que Infantino enfrentou, na ocasião, uma situação difícil com Michel Platini, então presidente da Uefa, que, segundo as fontes, o teria pressionado a escolher entre ele e a mulher.

O caso terminou com o acordo para que ela deixasse a Uefa em troca de uma compensação financeira. E, após sua saída, diz-se que a Uefa também arcou com os custos de seus estudos (cerca de 45 mil libras esterlinas por ano) para a obtenção do mestrado em administração de empresas (MBA), como parte do acordo.

A Uefa confirmou, em comunicado, que de fato pagou uma quantia à mulher quando de sua saída, e também admitiu que tinha conhecimento das alegações relativas à existência de um relacionamento entre ela e Infantino.

A federação acrescentou que endureceu seus regulamentos desde então "em conformidade com os padrões vigentes nas instituições modernas de alto nível".

Por outro lado, um porta-voz da Fifa negou veementemente as acusações e afirmou que o presidente da Federação Internacional de Futebol "Gianni Infantino nega firmemente essas alegações, que são categoricamente falsas", acrescentando que "qualquer insinuação de conduta inapropriada ou violação das leis ou regulamentos é difamação".