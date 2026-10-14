Salah vai jogar? Técnico do Trabzonspor aumenta a polêmica antes do confronto no "gramado sintético"

O mistério tomou conta da situação do astro egípcio Mohamed Salah quanto à sua participação com o Trabzonspor contra o HJK Helsinque, na partida marcada para esta quinta-feira, pela primeira rodada da Liga Conferência Europa.

O técnico alemão Thomas Reis se recusou a encerrar a polêmica durante a entrevista coletiva que antecedeu o confronto, limitando-se a declarações breves que aumentaram o clima de expectativa em torno do destino do jogador.

Em resposta a uma pergunta direta sobre a participação de Salah, Reis declarou: "Sei que essa pergunta é importante para vocês. A partida será disputada em um gramado sintético, mas todos os jogadores da nossa equipe estão prontos. Não posso afirmar agora se Salah vai jogar ou não. Veremos amanhã".

As declarações do treinador alemão confirmaram que o fator decisivo em sua escolha será a natureza do gramado sintético do estádio da equipe finlandesa, ponto para o qual ele apontou ao dizer: "Precisamos enfrentar não apenas o adversário, mas também as condições do campo. Até o Bayern de Munique teve grande dificuldade ontem em um gramado semelhante".

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Apesar de ter mencionado que todos os jogadores estão à disposição, o fato de adiar o anúncio sobre a situação de Salah até os últimos momentos confirma que a comissão técnica está avaliando com cuidado o risco de escalá-lo no gramado sintético, especialmente diante de um calendário congestionado, com uma partida a cada três dias.

Reis encerrou suas declarações reforçando que entrará em campo com a melhor escalação possível, indicando que a decisão sobre a participação de Salah será tomada nas últimas horas antes do jogo.



