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A seleção do Egito alcançou um feito artilheiro notável em sua campanha nas eliminatórias classificatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, ao marcar pelo menos 5 gols em duas partidas consecutivas, pela primeira vez desde junho de 2003, ao mesmo tempo em que Mohamed Salah segue consolidando sua posição entre os maiores artilheiros da história do futebol africano no nível de seleções.

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Esta conquista veio após a grande vitória sobre o Sudão do Sul por cinco gols a zero, seguida do triunfo diante do Malauí na terceira rodada, nesta sexta-feira, pelo mesmo placar, no Estádio do Cairo, fazendo a seleção egípcia repetir uma sequência de gols que não acontecia há mais de 23 anos.

A última vez em que o Egito marcou cinco gols ou mais em duas partidas consecutivas pelas eliminatórias do torneio africano havia sido em junho de 2003, quando conquistou uma vitória ampla sobre as Ilhas Maurício por sete gols a zero, no dia 8 de junho, e depois atropelou Madagascar por seis gols a zero, no dia 20 do mesmo mês.

Esse número reflete a clara virada ofensiva nos resultados da seleção egípcia nas duas últimas rodadas, depois de ter iniciado sua caminhada nas atuais eliminatórias com um empate sem gols diante de Angola, antes de recuperar a eficiência contra o Sudão do Sul e o Malauí, marcando um grande número de gols em duas partidas seguidas.

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Mohamed Salah é o terceiro maior artilheiro africano da história

No que diz respeito aos números individuais, Mohamed Salah chegou a 70 gols internacionais pela seleção do Egito, ocupando o terceiro lugar na lista dos melhores artilheiros africanos da história, no nível das seleções principais, de acordo com a rede francesa "stats foot".

A lista é liderada pelo zambiano Godfrey Chitalu, dono de 79 gols, seguido pelo ex-jogador do Malauí Kinnah Phiri, com 71 gols, enquanto Salah aparece em terceiro com 70 gols, superando seu compatriota Hossam Hassan, ex-técnico da seleção, que marcou 69 gols internacionais, bem como o marfinense Didier Drogba, dono de 65 gols.

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Essa conquista dá a Salah uma vantagem histórica no futebol egípcio, depois de ter ultrapassado a marca de Hossam Hassan, que por muitos anos foi o recordista de gols com a camisa da seleção nacional.

Domínio egípcio

Com a vitória na partida da terceira rodada, o Egito elevou sua pontuação para 7 pontos, na liderança do grupo, enquanto o Malauí estacionou nos 3 pontos, na terceira colocação.

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A seleção egípcia começou a partida com uma clara pressão ofensiva, e Mahmoud Hassan Trezeguet quase abriu o placar aos cinco minutos, depois de receber um passe de Mohamed Salah, mas desperdiçou uma oportunidade clara, com sua tentativa passando ao lado da trave direita.

O primeiro gol não demorou muito, pois Nasser Maher conseguiu balançar as redes aos seis minutos, antes de Omar Marmoush ampliar o placar apenas quatro minutos depois, dando à seleção egípcia uma vantagem precoce e colocando o Malauí sob grande pressão.

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Após os dois gols, a seleção egípcia impôs seu domínio na posse de bola, tentando aproveitar os espaços e acrescentar mais gols.

Mas o Malauí tentou voltar ao jogo e ameaçou a meta de Mostafa Shobeir aos 22 minutos com um forte chute de Richard Mbulu, defendido com habilidade pelo goleiro egípcio, que manteve sua meta invicta.

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Aos 24 minutos, Hossam Abdelmaguid recebeu um cartão amarelo, enquanto Nasser Maher seguia com suas tentativas ofensivas e quase marcou seu segundo gol pessoal aos 27 minutos, quando disparou um forte chute de fora da área que passou ao lado da trave esquerda.

Mohamed Hany marcou o terceiro gol do Egito aos 38 minutos, quando disparou um forte chute de fora da área, que foi para o fundo das redes, ampliando a vantagem da seleção egípcia para três gols a zero e dando aos donos da casa grande superioridade antes do fim do primeiro tempo.

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Dois gols de Salah

No segundo tempo, a seleção egípcia manteve seu domínio no jogo, enquanto o Malauí fracassou em criar perigo, e a partida ficou bastante concentrada no meio-campo.

Mas o astro do Trabzon, da Turquia, Mohamed Salah, fez questão de deixar sua marca ao fazer o quarto gol do Egito, de cabeça, aos 84 minutos, após um cruzamento preciso do reserva Ibrahim Adel.

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Aos cinco minutos dos acréscimos do segundo tempo, Salah voltou a marcar o quinto gol, de pênalti, sofrido por Hamza Abdelkarim, atacante do Barcelona, encerrando a partida com uma vitória avassaladora (5 a 0).