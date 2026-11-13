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Cairo-CAF-Qualifiers-Egypt-VS-AngolaGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Salah tira de Hossam Hassan o posto de maior artilheiro africano e alcança marca inédita para o Egito há 23 anos

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A seleção do Egito alcançou um feito artilheiro notável em sua campanha nas eliminatórias classificatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, ao marcar pelo menos 5 gols em duas partidas consecutivas, pela primeira vez desde junho de 2003, ao mesmo tempo em que Mohamed Salah segue consolidando sua posição entre os maiores artilheiros da história do futebol africano no nível de seleções.

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Esta conquista veio após a grande vitória sobre o Sudão do Sul por cinco gols a zero, seguida do triunfo diante do Malauí na terceira rodada, nesta sexta-feira, pelo mesmo placar, no Estádio do Cairo, fazendo a seleção egípcia repetir uma sequência de gols que não acontecia há mais de 23 anos.

A última vez em que o Egito marcou cinco gols ou mais em duas partidas consecutivas pelas eliminatórias do torneio africano havia sido em junho de 2003, quando conquistou uma vitória ampla sobre as Ilhas Maurício por sete gols a zero, no dia 8 de junho, e depois atropelou Madagascar por seis gols a zero, no dia 20 do mesmo mês.

Esse número reflete a clara virada ofensiva nos resultados da seleção egípcia nas duas últimas rodadas, depois de ter iniciado sua caminhada nas atuais eliminatórias com um empate sem gols diante de Angola, antes de recuperar a eficiência contra o Sudão do Sul e o Malauí, marcando um grande número de gols em duas partidas seguidas.

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Mohamed Salah é o terceiro maior artilheiro africano da história

No que diz respeito aos números individuais, Mohamed Salah chegou a 70 gols internacionais pela seleção do Egito, ocupando o terceiro lugar na lista dos melhores artilheiros africanos da história, no nível das seleções principais, de acordo com a rede francesa "stats foot".

A lista é liderada pelo zambiano Godfrey Chitalu, dono de 79 gols, seguido pelo ex-jogador do Malauí Kinnah Phiri, com 71 gols, enquanto Salah aparece em terceiro com 70 gols, superando seu compatriota Hossam Hassan, ex-técnico da seleção, que marcou 69 gols internacionais, bem como o marfinense Didier Drogba, dono de 65 gols.

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Essa conquista dá a Salah uma vantagem histórica no futebol egípcio, depois de ter ultrapassado a marca de Hossam Hassan, que por muitos anos foi o recordista de gols com a camisa da seleção nacional.

Domínio egípcio

Com a vitória na partida da terceira rodada, o Egito elevou sua pontuação para 7 pontos, na liderança do grupo, enquanto o Malauí estacionou nos 3 pontos, na terceira colocação.

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A seleção egípcia começou a partida com uma clara pressão ofensiva, e Mahmoud Hassan Trezeguet quase abriu o placar aos cinco minutos, depois de receber um passe de Mohamed Salah, mas desperdiçou uma oportunidade clara, com sua tentativa passando ao lado da trave direita.

O primeiro gol não demorou muito, pois Nasser Maher conseguiu balançar as redes aos seis minutos, antes de Omar Marmoush ampliar o placar apenas quatro minutos depois, dando à seleção egípcia uma vantagem precoce e colocando o Malauí sob grande pressão.

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Após os dois gols, a seleção egípcia impôs seu domínio na posse de bola, tentando aproveitar os espaços e acrescentar mais gols.

Mas o Malauí tentou voltar ao jogo e ameaçou a meta de Mostafa Shobeir aos 22 minutos com um forte chute de Richard Mbulu, defendido com habilidade pelo goleiro egípcio, que manteve sua meta invicta.

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Aos 24 minutos, Hossam Abdelmaguid recebeu um cartão amarelo, enquanto Nasser Maher seguia com suas tentativas ofensivas e quase marcou seu segundo gol pessoal aos 27 minutos, quando disparou um forte chute de fora da área que passou ao lado da trave esquerda.

Mohamed Hany marcou o terceiro gol do Egito aos 38 minutos, quando disparou um forte chute de fora da área, que foi para o fundo das redes, ampliando a vantagem da seleção egípcia para três gols a zero e dando aos donos da casa grande superioridade antes do fim do primeiro tempo.

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Dois gols de Salah

No segundo tempo, a seleção egípcia manteve seu domínio no jogo, enquanto o Malauí fracassou em criar perigo, e a partida ficou bastante concentrada no meio-campo.

Mas o astro do Trabzon, da Turquia, Mohamed Salah, fez questão de deixar sua marca ao fazer o quarto gol do Egito, de cabeça, aos 84 minutos, após um cruzamento preciso do reserva Ibrahim Adel.

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Aos cinco minutos dos acréscimos do segundo tempo, Salah voltou a marcar o quinto gol, de pênalti, sofrido por Hamza Abdelkarim, atacante do Barcelona, encerrando a partida com uma vitória avassaladora (5 a 0).

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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