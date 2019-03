"Salah tem sido egoísta e ganancioso", critica ídolo do Liverpool

Ídolo dos Reds acredita que Salah precisa parar de tentar fazer as coisas por conta própria; atacante marcou 17 gols na Premier League ao lado de Mané

Mohamed Salah foi chamado de “egoísta e ganancioso” após a vitória do sobre o , por 2 a 1, no último domingo (17), pelo ex-zagueiro do clube, Carragher.

Em entrevista à Sky Sports, o ex-jogador elogiou as atuações do atacante, porém ressaltou que o mesmo precisa tocar mais a bola em campo para os companheiros de elenco: “Seu recorde para o Liverpool tem sido excelente na Premier League - marcando e criando gols. Ninguém esteve envolvido em mais gols nesta temporada. Ele tem sido uma ameaça constante. Mas duas ou três vezes ele tem que levantar a cabeça e ver o que está ao redor dele. Ele tem sido egoísta e ganancioso, sem dúvida”.

Enquanto Salah sofre com a queda de rendimento em campo, Sadio Mané aumenta o desempenho a cada jogo. O senegalês tem sido o principal jogador dos Reds graças aos 11 gols marcados nos últimos 11 duelos disputados.



(Foto: Getty Images)

Carragher aproveitou a ocasião para elogiar o atleta de 26 anos que marcou um dos gols do Liverpool no duelo válido pela 31ª rodada da Premier League 2018-19.

“Ele não é apenas um homem na Premier League, ele é o homem da Europa”, finalizou.

Com os três pontos conquistados, o Liverpool assumiu provisoriamente a liderança do torneio, já que o entra em campo na próxima quarta-feira (20), contra o , ainda pela 31ª rodada.