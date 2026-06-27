Salah supera o recorde de El-Hadary... e Shubair remete a Copa do Mundo 16 anos no passado

Os jogadores da seleção egípcia alcançaram números notáveis na partida contra o Irã na Copa do Mundo de 2026, enquanto os Faraós conseguiram se classificar para a segunda fase do torneio pela primeira vez em sua história.

A seleção egípcia conquistou um empate valioso por 1 a 1 contra o Irã na manhã deste sábado, na terceira rodada do Grupo 7, classificando-se em segundo lugar com 5 pontos, atrás da Bélgica apenas no saldo de gols, enquanto a seleção asiática, com três pontos, aguarda o resultado para saber se ficará entre os melhores terceiros.

Ao entrar em campo contra o Irã na escalação titular, Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, registrou sua 30ª participação em grandes torneios (Copa do Mundo e Copa Africana das Nações), ocupando o segundo lugar na lista e ultrapassando Essam El-Hadary, que disputou 29 partidas, sendo apenas uma delas na Copa do Mundo, de acordo com as estatísticas da rede “Stats Foot”.

Por sua vez, Mahmoud Hassan “Trezeguet”, com sua participação na partida de hoje, empatou com o ex-craque Ahmed Hassan na liderança da lista, com 32 partidas para cada um, sabendo-se que todas as partidas de “Al-Saqr” foram disputadas na Copa Africana das Nações.

Caso participe da partida contra a Austrália na próxima sexta-feira, na segunda fase do torneio, Trezeguet assumirá sozinho o recorde, enquanto Salah poderá dar mais um passo adiante caso entre em campo.

Por sua vez, Mahmoud Saber marcou o gol mais rápido da história do Egito na Copa do Mundo, aos 5 minutos, superando o gol de Imam Ashour, que ocorreu aos 20 minutos contra a Bélgica na partida de estreia da edição atual, de acordo com as estatísticas da “Opta”.

Já Mostafa Shubair, goleiro dos Faraós, contribuiu para um feito raro na Copa do Mundo ao defender um pênalti de Mehdi Taremi, capitão do Irã, durante o primeiro tempo.

De acordo com a rede “Stats Foot”, este é o terceiro pênalti consecutivo perdido na edição atual do torneio, o que não acontecia desde a edição de 2010.

Antes de Tarmi, também perderam pênaltis nesta edição: Lionel Messi, astro da Argentina, contra a Áustria, e Strand Larsson, jogador da Noruega, contra a França.

Além disso, Shubair igualou o recorde de El Hadary, o único goleiro egípcio a defender um pênalti na Copa do Mundo.