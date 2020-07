Salah sobre permanência no Liverpool: "Ninguém sabe do futuro"

O atacante egípcio diz que só quer "aproveitar o momento" depois de conquistar a Premier League

Um dos principais jogadores do , Mohamed Salah admitiu não ter certeza do seu futuro nos Reds após a conquista do título da Premier League 2019/20. Em entrevista à rádio colombiana La FM, o egípcio revelou que prefere "aproveitar o momento".

"Eu quero aproveitar o momento, ninguém sabe como será o futuro e o que vai acontecer mais para frente. Estou feliz desde quando ganhamos a Liga dos Campeões e a Premier League. Vamos ver o que acontecerá no futuro, mas estou muito feliz por vencer e alcançar esses troféus", disse o jogador.

Salah marcou 19 gols na temporada da Premier League. Ao todo são 94 tentos marcados, em 151 jogos disputados. O atacante chegou ao Liverpool em junho de 2017.

De lá para cá, o atacante já conquistou com o clube a , Premier League, Supercopa da Uefa e o da Fifa.