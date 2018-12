Salah reencontra boa fase e já dá sinais que pode repetir a artilharia na temporada passada

O atacante egípcio desfrutou de uma boa temporada de estreia em Anfield e está ciente da necessidade de manter os padrões em 2018-19

Atacante do Liverpool, Mohamed Salah, está "mais animado e determinado" na busca por sucesso em 2018-19, após se estabelecer entre os melhores jogadores da temporada passada.

O egípcio desfrutou de uma impressionante campanha durante a estreia em Anfield, em 2017-18, com 44 gols marcados em todas as competições disputadas. As boas atuações com os Reds renderam a Salah o prêmio de Melhor Jogador do Ano e o de Melhor Jogador da Premier League.

Em entrevista à revista GQ Middle East, Salah reconheceu sua rápida ascensão aos holofotes do futebol: “Todos os meus sonhos e objetivos eram se tornar um profissional bem conhecido, mas não conseguia imaginar que chegaria ao nível em que estou agora. Toda criança sonha em estar na televisão, mas quando eu cheguei, meus alvos mudaram. Eu queria me tornar profissional no exterior e depois disso eu queria ser o melhor”.



(Foto: Getty Images)

Durante o bate-papo, o atacante do Liverpool aproveitou para comentar sobre a última temporada, que se tornou, até o momento, a melhor em sua carreira profissional: “Para mim, é claro, foi uma temporada fantástica e histórica da qual tenho muito orgulho e estou procurando outra como essa. Eu não vou viver disso. Pelo contrário, isso me deixou mais animado e determinado para esta temporada”.

Salah ajudou o Liverpool a assumir a liderança da Premier League 2018-19. E a importante vitória, por 3 x 1, no clássico contra o Manchester United no último domingo (16), contribuiu com o primeiro lugar do Campeonato Inglês para o atacante e cia.