Salah não aprova chegada de reforço e pede para deixar o Liverpool, segundo jornal

O jogador já foi protagonista de outros episódios envolvendo questões religiosas no mundo do futebol

Mohamed Salah pode deixar o Liverpool muito antes do esperado.

Segundo o Jerusalem Post, reportado pelo jornal Sport, o jogador egípcio teria pedido para sair do clube caso a contratação do jogador israelita Munas Dabbur, do Red Bull Salzburgo, se concretize.

Os agentes de Salah negam o assunto, mas a verdade é que torcedores ingleses estão levando muito a sério as notícias que envolvem a equipe de Anfield.

Embora o egípcio esteja fazendo uma excelente campanha, seu maior desafio é vencer um título da Premier League, e a mídia britânica nunca deixa de mencionas as questões políticas e religiosas que já afetaram Salah no passado.

Quando o atacante jogava pelo Basel, teve um episódio em que se recusou a apertar a mão de um jogador do Maccabi Tel Aviv, de Israel, durante uma partida, dando a desculpa de que tinha que amarrar o cadarço.

As relações diplomáticas entre Israel e Egito são muito tensas por conta dos intermináveis conflitos bélicos dos últimos 50 anos. Não é absurdo pensar que Salah esteja incomodado com a possível chegada de Dabbur, e peça uma mudança de time, deixando em alerta muitos dos grandes clubes europeus.