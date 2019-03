Salah mostra que não precisa ser protagonista para brilhar no Liverpool

O egípcio vive o seu maior jejum sem marcar na Premier League desde a chegada a Anfield, mas demonstrou que isso pode não importar tanto

Mohamed Salah vive o seu maior jejum de gols na Premier League desde que chegou ao Liverpool, na temporada passada. Neste domingo (10), contra o Burnley, o egípcio completou quatro jogos sem balançar as redes pelos Reds. Também não contribuiu com assistência na vitória por 4 a 2, em jogo mais complicado do que sugere o resultado. Nenhuma que tenha sido computada, ao menos.

Porque foi do egípcio a jogada que terminou no empate dos Reds, aos 19 minutos, em gol marcado por Roberto Firmino. A estatística só não incluiu o nome do camisa 11 porque a bola foi desviada nos defensores adversários antes de o brasileiro só empurrar para dentro. Lance fundamental para evitar as neuroses de um time que vem caindo de rendimento na corrida de altíssimo nível com o Manchester City pelo título inglês.

Salah também participou da virada, disputando a bola que acabaria sobrando para a bela finalização de Sadio Mané ainda no primeiro tempo: 2 a 1. Quando Firmino fez o terceiro, aproveitou outra sobra de bola deixada depois de o egípcio ser derrubado na área. Apesar de não ter alcançado o 50º tento pelo Liverpool na Premier League, jogou para a equipe. Como deve ser. Mesmo que seja o protagonista e artilheiro do time no certame (17 gols, sendo um dos vice-goleadores da disputa).

Nenhum outro atleta em campo participou de tantas dividias (23, segundo a Opta Sports), nem mesmo o zagueiro Virgil van Dijk, que entra na discussão sobre quem é o melhor jogador do Liverpool nesta temporada em que os Reds mostram uma defesa bem mais segura do que nos anos anteriores – inclusive, a menos vazada da Premier League. Salah teve um domingo de operário nos gramados de Anfield, e mostrou que não precisa ser necessariamente protagonista para ajudar o time a conseguir uma vitória.

Enquanto brigou, pressionou e participou das ações ofensivas, viu também seus dois companheiros de ataque mostrando o quanto são importantes. Com seis gols consecutivos jogando em casa, Mané igualou Fernando Torres, Michael Owen, Luis Suárez e o próprio Salah. Firmino chegou à marca de ter participado diretamente de 100 gols pelo clube desde a chegada de Klopp (63 tentos, 37 assistências), mais do que qualquer outro.

Salah foi quem mais participou de divididas contra o Burnley (Foto: Getty Images)

Ao final da vitória sobre o Burnley, Klopp ironizou as críticas em relação ao ataque de sua equipe. Elas vieram especialmente após o empate sem gols com o Everton, que permitiu ao City retomar a liderança, e são motivadas pela comparação com o que a trinca composta por Salah, Mané e Firmino fizeram um ano antes. Também pelo fato de que hoje a maior força dos Reds talvez esteja até mais na defesa do que no ataque. O mais importante para o treinador alemão, como realmente deve ser, é o desempenho da equipe. É por isso que Jurgen Klopp escolheu Salah como o melhor em campo neste domingo (10).

“Hoje o Mo Salah, para mim, foi o melhor jogador em campo e ele não fez gol. Eu não tenho muita certeza se vocês verão isso, porque ele é um atacante e não fez gol, mas não temos problemas de confiança. Estamos em um bom momento”, garantiu o treinador, disse.