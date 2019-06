Salah marca 1º gol na Copa Africana e Egito vence a RD Congo; veja os lances!

Egípcios garantiram vaga na próxima fase da competição

Anfitrião da Copa Africana de Nações, o venceu a por 2 a 0, no Cairo, nesta quarta-feira (26), pela segunda rodada do grupo A, com direito a assistência e gol de Mohamed Salah.

Jogando em casa e com o estádio lotado, os egípcios abriram o placar com El Mohamady, aos 25 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Salah. Pouco depois, coube ao camisa 10 anotar um belo gol para a seleção local.

Mais artigos abaixo

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

Na última rodada da fase de grupos, o enfrentará , domingo, no Cairo, enquanto a República Democrática do Congo joga contra o Zimbábue também na capital. Você pode acompanhar Copa Africana de Nações exclusivamente no DAZN.

CONFIRA TAMBÉM: