Salah, Mané, Ziyech: As principais atrações da Copa Africana de Nações 2019

Jogadores chegam para a competição de seleções do continente após boa temporada nos respectivos clubes

A Copa Africana de Nações terá seu pontapé inicial na próxima sexta-feira (21) com transmissão exclusiva do DAZN.

A competição, que contará com 24 seleções do continente, será disputada no e, além de jogos emocionantes, também contará com muitos craques do futebol mundial em campo. Alguns deles, inclusive, tiveram desempenho positivo no principal torneio de clubes da Europa, a .

Relembre como foi o ano de Mohamed Salah, Hakim Ziyech e Sadio Mané, três dos craques que disputarão o título continental e que podem brilhar na competição.

MOHAMED SALAH



(Foto: Getty Images)

Um dos melhores anos da carreira. Assim pode ser resumida a temporada 2018/19 de Mohamed Salah. O egípcio dividiu a artilharia da Premier League com Sadio Mané e Pierre-Emerick Aubameyang com 22 gols e ajudou a manter o na disputa do título até a última rodada. Além disso, Salah foi decisivo na campanha da Champions League e afastou a lembrança ruim da edição anterior, colaborando com a conquista do hexacampeonato.

HAKIM ZIYECH



(Foto: Getty Images)

Outro que viveu um ano para lembrar foi Hakim Ziyech. O marroquino foi fundamental na conquista da e da Copa da no , além de fazer parte da empolgante campanha dos Godenzonen na Champions League. Suas atuações na fase de mata-mata da competição ajudaram a equipe ao longo da campanha e, apesar da queda nas semifinais, o bom futebol apresentado resultou em especulações de outros times do futebol europeu.

SADIO MANÉ



(Foto: Getty Images)

A ótima temporada do Liverpool realmente colocou vários jogadores em outro nível. Atuando em alguns momentos da temporada sem Roberto Firmino, coube a Sadio Mané ser o parceiro ideal de Mohamed Salah no ataque dos Reds. A função foi cumprida com excelência, levando em conta a artilharia dividida da Premier League com 22 gols e o vice-campeonato da competição, além do título da Champions League.