Salah, Mané, Firmino e Jota? Klopp tem caminho aberto para usar quarteto no Liverpool

Com Mohamed Salah e Sadio Mané renovados e revigorados, os campeões de 2019-20 terão poder de fogo para competir pela Premier League novamente

Jurgen Klopp pode ter abandonado os óculos nesta temporada, mas o sorriso radiante e branco perolado permanece.

E certamente esteve em exibição no sábado passado, quando o Liverpool abriu sua campanha na Premier League de maneira impressionante.

“Muito perfeito”, foi o veredicto de Klopp após a vitória dos Reds por 3 a 0 sobre o Norwich em Carrow Road.

“Podemos jogar melhor, isso está claro, mas o que você busca no início da temporada é o resultado.”

Ele não teve que procurar muito para encontrar pontos positivos. Quer fossem os primeiros 90 minutos de Virgil van Dijk desde outubro do ano passado, a estreia de Kostas Tsimikas na Premier League ou a visão de 2.669 torcedores do Liverpool cantando com toda a força pela primeira vez em 18 meses. Havia muita positividade ali.

Muito para ponderar também. Particularmente no ataque, onde parece que um dilema - e um bom dilema - emergiu.

Falando de problemas de primeiro mundo. Enquanto seus rivais procuram aquele talismã caro e indescritível, aquele mítico "atacante de 20 gols", Klopp pode se contentar com o fato de que pode ter até quatro deles à sua disposição nesta temporada.

Não demorou muito para que os atacantes do Liverpool encontrassem seu ritmo. Três deles - Diogo Jota, Roberto Firmino e Mohamed Salah - estiveram no placar contra o Norwich, e o que não estava, Sadio Mané, teve uma atuação que sugere que relatos de sua saída foram, no mínimo, um pouco prematuros.

Foi Salah, com razão, que ganhou as manchetes. O egípcio se tornou o primeiro jogador na era da Premier League a marcar em cinco jogos consecutivos na primeira jornada e marcar em seu 100º jogo separado pelo Liverpool. “É bom tê-lo”, sorriu Klopp, fazendo uma jogada inicial de forma mais leve sobre a temporada.

Salah, é claro, tem um início de temporada garantido, mas será interessante ver como Klopp mistura e gira suas outras opções e, em particular, se Jota pode substituir Mane ou Firmino como primeira escolha.

(Foto: Getty Images)

O português deu certamente um início impressionante à sua carreira em Anfield. Sua primeira campanha em Merseyside trouxe 13 gols em todas as competições, apesar de uma lesão no joelho que o impediu de jogar por mais de dois meses.

Foi Jota quem colocou a nova campanha do Liverpool em andamento em Norwich, reagindo mais rápido na área para incendiar o jogo, após o toque de Salah, intencionalmente ou não, ter sobrado em seu caminho. Ele faz muitas coisas bem, e acertar o gol é uma delas.

“Um monstro enjaulado”, é como Pep Lijnders, gerente assistente do Liverpool, o descreveu. Lijnders foi fundamental na decisão de achar Jota no verão passado, tendo recebido referências brilhantes de contatos em Portugal, bem como do departamento de olheiros dos Reds.

O acordo para contratá-lo com o Wolves pode acabar custando ao Liverpool até £ 45 milhões (US $ 62 milhões), mas parece um dinheiro bem gasto. “Ele é ideal”, disse Kevin Thelwell, ex-diretor esportivo do Wolves, a Goal em setembro passado, e suas palavras tornaram-se realidade.

"Eu dizia para ele 'Diogo, você é britânico!'", Acrescentou Thelwell. "Ele pode bater em uma parede de tijolos, mas vai pular direto para cima, sem problemas."

A forma de Jota e a facilidade com que se instalou, significa que, pela primeira vez, Klopp tem alguém para desafiar seriamente a sua trinca de longa data. A versatilidade de Jota - ele jogou como um "9" em Norwich, mas é tão confortável operando tanto no flanco quanto como parte de um ataque à dois - significa que Firmino, em particular, estará olhando sobre seu ombro.

A boa notícia é que o brasileiro parece ter trabalhado para se livrar da recessão da temporada passada. Ele parecia afiado no último confronto de pré-temporada do Liverpool e levou essa forma para a primeira partida da liga, saindo do banco para ajudar a tirar o jogo de Norwich na meia hora final em Carrow Road.

(Foto: Getty Images)

O retorno dos fãs parece ter reacendido algo no ex-Hoffenheim. “Ele precisa de uma audiência”, disse um membro da equipe do Reds esta semana. Klopp espera que seu renascimento continue - ele certamente precisa de mais do que os nove gols que Firmino ofereceu na temporada passada.

O mesmo vale para Mane, que conseguiu 16 no total, mas cuja consistência, principalmente na frente do gol, o abandonou na virada do ano. A estrela do Senegal terminou bem a última temporada, marcando os gols que garantiram a qualificação para a Champions League no último ano, e deve, tal como Salah, sentir os benefícios de uma pré-temporada plena e ininterrupta.

Em ótima fase, existem poucos jogadores mais devastadoramente eficazes do que esses dois, e com Jota e Firmino em mãos, Klopp sabe que tem opções para vencer praticamente qualquer jogo.

Será que veremos, talvez, todos os quatro começando juntos em algum ponto? Aconteceu na última temporada, notóriamente longe do Manchester City, e com uma estrutura defensiva e de meio-campo do time, esperançosamente, menos afetada por lesões desta vez, haja a possibilidade de mudar para um sistema 4-2-3-1, para diferentes partidas, quem sabe.

Muito se tem falado sobre a profundidade do time do Liverpool, ou a falta dela, e é verdade que muitos observadores - incluindo este - sugeririam que, em um mundo ideal, mais uma opção de ataque de qualidade é necessária.

Talvez Takumi Minamino, impressionando silenciosamente na pré-temporada, possa ser apenas isso, embora seja certo ficar animado com o potencial dos adolescentes Harvey Ellliott e Kaide Gordon, que estão se desenvolvendo rapidamente.

Talvez Liverpool mergulhe no mercado de transferências antes do final do mês e forneça a Klopp outra peça de artilharia pesada.

Mas se não o fizerem, então não é o fim do mundo. Ele já tem seu "quarteto fantástico", e se eles continuarem em boa fase, então os Reds vão fechar com chave de ouro essa temporada, com certeza.