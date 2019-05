"Salah, Mane e Firmino estão incríveis", elogia Torres, na torcida pelo Liverpool

O ex-jogador do Liverpool declara a sua admiração pelo trio de ataque e aposta na vitória dos Reds na final da Champions

Fernando Torres, ex-jogador do e , comentou em entrevista exclusiva ao DAZN sobre a final da , que será disputada neste sábado (1) entre Liverpool e , e já adiantou o seu favorito ao título.

Confira na íntegra a entrevista com o atual atacante do Sagan Tosu, do .

Quer assistir aos jogos da J-League ao vivo e de onde quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

DAZN: Você conquistou todos os títulos importantes, o que é preciso para ganhar uma grande final?

"Acho que ter tanto tempo para treinar para uma final não é o ideal, mas as duas equipes estão na mesma situação. Ambas estavam num embalo muito bom, mas o futebol é assim. Às vezes tudo é muito fácil, você está ganhando, ganhando, ganhando e não sabe por que ou como, mas tudo dá certo.

Agora eles tiveram duas ou três semanas desde o último jogo e chegarão à final com duas ou três semanas de preparação, o que às vezes não é o ideal. Acho que vence a equipe com mais determinação. Sem dúvida, você tem que saber exatamente o que deve ser feito e ter confiança em você e nos seus companheiros de equipe. Você tem que seguir o plano, mas obviamente o futebol depende de muitos detalhes. Espero que não haja cartões vermelhos no início ou lesões que mudem a final. E você precisa ter o fator sorte ao seu lado, especialmente nas finais.

Veremos o que acontece, o que o Tottenham está fazendo também é incrível. Apesar de todas as dificuldades que tiveram nas últimas temporadas, sem contratar novos jogadores, chegar à final da Champions League é um sonho para eles, tenho certeza. E agora eles podem fazer história. Vai ser um ótimo jogo com duas grandes equipes, dois ótimos treinadores".

Eles jogam um futebol muito bom e vão se enfrentar em Madri, minha cidade, então com certeza vou assistir.

O que você pensa do trio ofensivo Salah, Mané e Firmino?

"Eles estão incríveis. Os três. Você vê que Mané e Salah são os artilheiros da Premier League, os dois. Firmino também sempre jogou bem. Como eu disse antes, talvez esses não eram os jogadores que todo mundo esperava que fossem contratados. E agora você vê os resultados.

Também porque eles estão jogando pelo Liverpool e se você for bem no Liverpool você se torna uma super estrela. Isso porque trata-se de um clube gigante. Eles estão muito bem e merecem todo o crédito que estão recebendo agora. Espero que eles ganhem a Champions League, porque às vezes se você não ganha, depois de um tempo as pessoas esquecem o que você fez. O que eu acho que não seria justo com esse time e esses jogadores.

Os laterais têm sido ótimos, [Virgil] van Dijk também, os meias e os atacantes também. Eles merecem estar na história do Liverpool".

Seu palpite: Quem vai ganhar a Champions?

"Bom, eu acho que será um jogo muito tático no começo, porque parece que Tottenham e Liverpool são dois times que atacam muito. Se você assistir ao jogo deles na Copa, assim como as partidas deles na Premier League, verá que eles têm muito respeito um pelo outro.

O começo será assim, apenas para ver como o jogo está indo. Levando em conta que os dois técnicos são muito bons taticamente, os jogadores vão decidir o jogo. Pequenos detalhes vão fazer a diferença".