Salah, Lukaku e De Bruyne deixaram Chelsea por verem que não teriam oportunidades, diz Gullit

Ex-jogador dos Blues e do Milan disse ainda que está feliz por ver Frank Lampard dando chances a jogadores jovens

Ruud Gullit está feliz por ver tantos jovens jogadores ganhando oportunidades no de Frank Lampard. E principalmente depois de jogadores como Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku e Mohamed Salah deixarem o clube londrino por falta de oportunidades e se tornaram estrelas em outros lugares.

"Estou contente qu jovens jogadores finalmente estão tendo suas chances", afirmou Gullit à Goal. "Com jogadores como De Bruyne, Salah e Lukaku, muitos bons jogadores deixaram o Chelsea porque sentiam que nunca teriam oportunidades no clube".

Muito dessa utilização dos jogadores mais novos acontece pela punição aplicada aos Blues de duas temporadas sem poder contratar jogadores. E os meninos estão dando conta do recado, principalmente Tammy Abraham e Mason Mount.

O ex-jogador da está feliz com este início de campanha do Chelsea apesar dos resultados inconstantes da equipe e diz acreditar que a escolha de Lampard para o lugar de Maurizio Sarri foi a ideal.

"Claro que os resultados não são ótimos, mas para mim o mais importante é que eles estão mostrando uma clara filosofia com um bom futebol", disse Guillt. "Agora nós devemos ser pacientes. Os jogadores são talentosos e Lampard é o técnico ideal para eles. Ele ainda é um treinador jovem, conhece o clube e já sentiu tudo o que os jogadores sentem hoje".

O holandês compara o time de hoje do Chelsea com o , time que encantou o mundo na temporada passada com um elenco recheado de jovens talentos. "Veja o Ajax. Olhe o que eles fizeram na temporada passada na . Não é uma coisa ruim ter jovens jogadores se eles são bons o suficiente e o Chelsea tem uma ótima base".

O Chelsea está em campo agora contra o Wolverhampton, jogando fora de casa. A vitória parcial por 4 a 0 faz o clube subir na tabela da Premier League, com 8 pontos. E Gullit deve estar feliz por ver que os quatro gols foram marcados por jovens jogadores: Tammy Abraham, com um hat-trick, e Fikayo Tomori, com um golaço, balançaram as redes.