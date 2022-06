"Salah jogou lesionado a final da Liga dos Campeões", revela médico da seleção do Egito

Atacante egípcio se lesionou na final da FA Cup, contra o Chelsea, 14 dias antes da decisão da Champions League

Ainda não foi dessa vez que Mohamed Salah conseguiu conquistar a sonhada Champions League. Após ter se contundido na final de 2018, o egípcio já chegou para a disputa de 2022 com lesão, aponta o médico da seleção do Egito, Mohamed Abou El Ela.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Salah incorporou o ditado do atleta que joga "no sacrifício". No dia 14 de maio, o Liverpool encarou o Chelsea na final da FA Cup e Salah saiu da partida com uma lesão. Ele imediatamente se tornou dúvida para a final da Liga dos Campeões.

Ainda assim, ele entrou em campo não apenas na final da UCL, na qual os Reds perderam para o Real Madrid, mas também no último jogo do time vermelho na Premier League. Em entrevista ao On Time Sports, o médico da seleção egípcia, Mohamed Abou El Ela falou sobre o caso do artilheiro do Liverpool.

"A lesão de Salah ocorreu na final da Copa da Inglaterra, no músculo adutor. Depois ele jogou contra o Wolverhampton e atuou na final da Liga dos Campeões. Tudo isso em 14 dias. Olhando as estatísticas, vimos que ele foi o segundo jogador com mais minutos jogados na temporada", declarou Abou El Ela.

Mais artigos abaixo

Em quantas partidas Salah atuou na temporada 2021/22?

Salah esteve presente em 51 jogos do Liverpool na temporada, sendo 45 deles como titular. Além disso, foram 15 jogos com o Egito, incluindo o 1 a 0 contra Guiné, em 5 de junho, enquanto ainda estava lesionado.

Sete dessas 15 partidas foram durante a Copa Africana de Nações, na qual ele ajudou seu país a chegar à finalíssima do torneio para enfrentar Senegal, de seu companheiro Mané.

Ao todo, foram 66 partidas disputadas durante a temporada 2021/22.