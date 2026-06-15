Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Salah inscreve seu nome ao lado de Roger Milla nos registros da Copa do Mundo

Bélgica x Egito
Bélgica
Egito
Copa do Mundo
M. Salah
R. Milla
Bélgica
Egito
EUA
Camarões
Marrocos
Tunísia
Argélia
Jordânia
Iraque

A tradição de glórias africanas não se interrompe

O confronto entre a seleção egípcia e a belga, que terminou em empate (1 a 1) no Estádio Lumin, no âmbito da disputa do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026, apresentou diversos números e estatísticas notáveis.

A rede francesa “Stats Foot” informou que a seleção egípcia continuou em busca de sua primeira vitória na história de suas participações na Copa do Mundo, observando que apenas a seleção de Honduras a supera nesse aspecto, tendo disputado 9 partidas na Copa do Mundo sem obter nenhuma vitória, contra 8 partidas dos Faraós.

A rede também destacou a conquista de Mohamed Salah durante a partida, tendo-se tornado, aos 34 anos e 0 dias, o jogador africano mais velho a dar uma assistência na Copa do Mundo desde o lendário camaronês Roger Milla, que deu um passe decisivo contra a Inglaterra em 1º de julho de 1990, quando tinha 38 anos e 42 dias.

Por outro lado, a seleção belga manteve seu forte histórico na fase de grupos da Copa do Mundo, já que o"Stats Foot" esclareceu que ela sofreu apenas uma derrota nas últimas 16 partidas disputadas nesta fase do torneio, conquistando 8 vitórias e 7 empates, sendo que sua única derrota foi contra o Marrocos por 2 a 0, em 27 de novembro de 2022.

Publicidade