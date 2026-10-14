Em uma ironia que chama atenção, Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia e estrela do Trabzonspor, da Turquia, voltou ao centro da polêmica por causa do gramado sintético, depois que seu clube anunciou sua presença na lista de relacionados para o confronto contra o KuPS, da Finlândia, marcado para esta quinta-feira, pela primeira rodada da fase de liga da Liga Conferência Europa.

O Trabzonspor revelou nesta quarta-feira, por meio de suas contas nas redes sociais, a lista de relacionados para a partida, que contou com a presença de Salah, apesar de o duelo ser disputado em um campo de gramado sintético — as mesmas condições que foram o motivo declarado para o corte do capitão da seleção egípcia do jogo contra o Sudão do Sul, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações, em setembro passado.









A Federação Egípcia de Futebol havia anunciado, no dia 26 de setembro, o corte de Salah da viagem da seleção ao Sudão do Sul, para evitar que ele sofresse uma lesão em razão de a partida ser realizada em um estádio de gramado sintético.

A federação explicou que a decisão foi tomada em conjunto com a comissão técnica comandada por Hossam Hassan, com o objetivo de preservar a integridade do jogador, antes que o treinador afirmasse, em declarações posteriores, que Salah conversou com ele sobre o gramado antes da partida contra Angola e que ambos concordaram em poupá-lo diante do Sudão do Sul.

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Apesar de estar na lista, a participação de Salah contra o KuPS ainda não é garantida, já que sua escolha entre o grupo que viajou não significa necessariamente que o treinador o colocará como titular ou reserva.

E enquanto Salah se prepara para entrar em campo com seu clube, permanece a pergunta que se impõe: se o gramado sintético representa um risco que justifica poupar o jogador na seleção, o que mudou para que sua presença na lista do clube, em uma partida no mesmo tipo de superfície, se torne possível?















