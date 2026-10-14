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Salah expõe Hossam Hassan e a Federação de Futebol com atitude oficial surpreendente

KuPS x Trabzonspor
KuPS
Trabzonspor
Conference League
Sudão do Sul x Egito
Sudão do Sul
Egito
Africa Cup of Nations Qualification
M. Salah
H. Hassan
Finlândia
Turquia
Sudão do Sul
Egito

Impasse diante das torcidas

Em uma ironia que chama atenção, Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia e estrela do Trabzonspor, da Turquia, voltou ao centro da polêmica por causa do gramado sintético, depois que seu clube anunciou sua presença na lista de relacionados para o confronto contra o KuPS, da Finlândia, marcado para esta quinta-feira, pela primeira rodada da fase de liga da Liga Conferência Europa.

O Trabzonspor revelou nesta quarta-feira, por meio de suas contas nas redes sociais, a lista de relacionados para a partida, que contou com a presença de Salah, apesar de o duelo ser disputado em um campo de gramado sintético — as mesmas condições que foram o motivo declarado para o corte do capitão da seleção egípcia do jogo contra o Sudão do Sul, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações, em setembro passado.



A Federação Egípcia de Futebol havia anunciado, no dia 26 de setembro, o corte de Salah da viagem da seleção ao Sudão do Sul, para evitar que ele sofresse uma lesão em razão de a partida ser realizada em um estádio de gramado sintético.

A federação explicou que a decisão foi tomada em conjunto com a comissão técnica comandada por Hossam Hassan, com o objetivo de preservar a integridade do jogador, antes que o treinador afirmasse, em declarações posteriores, que Salah conversou com ele sobre o gramado antes da partida contra Angola e que ambos concordaram em poupá-lo diante do Sudão do Sul.

Apesar de estar na lista, a participação de Salah contra o KuPS ainda não é garantida, já que sua escolha entre o grupo que viajou não significa necessariamente que o treinador o colocará como titular ou reserva.

E enquanto Salah se prepara para entrar em campo com seu clube, permanece a pergunta que se impõe: se o gramado sintético representa um risco que justifica poupar o jogador na seleção, o que mudou para que sua presença na lista do clube, em uma partida no mesmo tipo de superfície, se torne possível?





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