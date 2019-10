Salah escapa de lesão grave e inicia recuperação para voltar ao Liverpool

O craque egípcio dos Reds sai quase ileso de perigosa entrada e não deve ser desfalque por muito tempo

Respirem aliviados, fãs do . O craque Mohamed Salah não deve ficar muito tempo de molho, segundo apuração da Goal inglesa, após o atacante sofrer entrada violenta do jovem meiocampista Hamza Choudhury, na vitória dos Reds por 2 a 1 sobre o Leicester. Exames não constataram nenhum trauma grave além de uma pequena torção no tornozelo. Assim, é possível que Salah já esteja disponível para o próximo jogo do Liverpool, diante do , neste próximo dia 20.

Desta maneira, o egípcio deve se aproveitar da pausa no calendário dos Reds por causa da data Fifa para iniciar sua recuperação, já que o mesmo foi poupado pela seleção do , com um amistoso diante da Botswana. É claro que Salah pode encontrar obstáculos em seu processo de recondicionamento físico, mas as primeiras estimativas são positivas.

As boas notícias na recuperação do craque servem como uma cereja no bolo de uma semana “quase perfeita” para o Liverpool, já que a equipe de Jurgen Klopp venceu na Liga dos Campeões e na Premier League, além de ter visto seu principal rival na competição, o , tropeçar em casa contra o . Assim, os Reds seguem como líderes isolados do Campeonato Inglês, oito pontos na frente do time comandado por Pep Guardiola, considerado pelo treinador do Liverpool como o melhor técnico que já enfrentou.

Klopp, em entrevista, também não aliviou para o jovem Choudhury, quando perguntado, dizendo ter ficado furioso com o carrinho, além de ter pedido mais “calma” ao jogador do rival, que já chegou a ter problemas com cartões vermelhos, sendo expulso em sua estreia pela seleção sub-21 inglesa, em maio deste ano. Nesta partida, o jovem meia do foi punido apenas com o amarelo.

A expectativa do Liverpool é que o elenco possa estar completo para o clássico diante do United. Recuperado, mas poupado diante do Leicester, Alisson, o melhor goleiro do mundo no The Best Fifa, deve ser titular contra os Red Devils. Além do brasileiro, Shaqiri e Oxlade-Chamberlain devem estar à disposição de Klopp.