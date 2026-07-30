'Salah-Eddine vai jogar de repente na 11ª liga da Europa após recusar o PSV'

Anass Salah-Eddine está prestes a assinar com o Olympiakos, informa o jornalista italiano especializado no mercado de transferências Nicolò Schira na manhã desta quinta-feira. O clube grego vai desembolsar oito milhões de euros pelo lateral-esquerdo.

Na quarta-feira, já havia sido divulgado que Salah-Eddine poderia deixar a Roma e que o Olympiakos tinha interesse no internacional marroquino.

Um dia depois, o clube grego chegou rapidamente a um acordo com os romanos e com o próprio jogador. Salah-Eddine vai assinar até meados de 2030.

A notícia é bastante surpreendente porque Salah-Eddine decidiu recentemente não assinar com o PSV, que queria acionar a opção de compra junto à Roma. O lateral-esquerdo causou grande impressão na segunda metade da última temporada durante seu período de empréstimo no PSV.

Salah-Eddine se tornou peça constante no time e, com atuações fortes, deu uma contribuição importante para o título nacional conquistado.

Ainda assim, o jogador de Amsterdã não quis permanecer em Eindhoven e tentar sua chance no clube italiano, mas esse plano, portanto, não vai se concretizar.

No Olympiakos, ele ainda terá a chance de disputar a Champions League. Como o Olympiakos é o segundo mundo na décima primeira liga da Europa, o clube enfrentará primeiro o NEC na fase preliminar da principal competição europeia, após o que ainda será preciso vencer mais um confronto de ida e volta para alcançar a fase de grupos.