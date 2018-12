"Salah é uma ameaça nuclear para o Manchester United", diz Mourinho

O treinador português trabalhou com o egípcio no Chelsea, mas diz que atualmente o meia-atacante é outro jogador

Na opinião de José Mourinho, técnico do Manchester United, Mohamed Salah representa uma “ameaça nuclear” à sua equipe no clássico contra o Liverpool, marcado para este domingo (16) em duelo válido pela 16ª rodada da Premier League inglesa.

O egípcio foi jogador de Mourinho nos tempos de Chelsea, mas a sua primeira experiência na Inglaterra não foi das melhores e o meia-atacante ainda passou por Fiorentina e Roma, na Itália, antes de ser contratado pelo Liverpool e aparecer como um dos maiores jogadores do futebol mundial.

"Ele se desenvolveu incrivelmente e em todos os níveis", afirmou o português do United. "Fisicamente, um desenvolvimento espetacular. Ele era um garoto rápido, mas frágil, e agora ele é um homem forte e rápido".

“Ele não estava psicologicamente adaptado, chegando direto de um clube pequeno na Suíça [Basel] para um grande clube da Premier League”.

Salah e Mourinho nos tempos de Chelsea (Foto: Getty Images)

“Era muita coisa. Eu lembro de ter colocado ele em jogos no White Hart Lane e no Etihad Stadium e foi muita coisa para ele”.

“Agora ele joga em outro lugar e contra o meu time. Ele pode ir para o Barcelona, para o Madrid e joga como ‘Eu sou Mo-Mo Salah e não tenho medo de nada e de ninguém’”.

“Ele é um jogador fantástico, completamente diferente do jogador em potencial que trouxemos do Basel para o Chelsea. Ele era um jogador promissor, e agora é um dos melhores jogadores do mundo”.

“Acho que o fato de eu conhece-lo não me ajuda, porque eu conheci o jogador promissor e agora ele é um craque”.

(Foto: Getty Images)

“A cada jogo nós tentamos analisar os nossos oponentes, buscamos analisar as forças e fraquezas do oponente, mas quando você vê o Liverpool eles têm muitas forças, mas é claro que ele (Salah) é uma força nuclear”, concluiu.