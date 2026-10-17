Salah é o mais próximo: Haaland impõe uma realidade dura aos artilheiros da Premier League

O norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, confirmou seu domínio absoluto na Premier League, superando com uma vantagem enorme seus rivais mais próximos na lista de artilheiros desde que chegou à competição na temporada 2022-23.

Haaland comandou o City na tarde deste sábado na vitória sobre o Ipswich Town por 3 a 2, marcando dois gols, aos 34 e aos 69 minutos, depois de Phil Foden abrir o placar aos 19.

O norueguês marcou 120 gols em apenas 139 partidas desde sua estreia na Premier League, com uma diferença de no mínimo 47 gols sobre qualquer outro jogador no mesmo período, segundo estatísticas divulgadas pela plataforma Squawka.

O egípcio Mohamed Salah, ex-ponta do Liverpool, aparece na segunda posição com 73 gols, seguido pelo inglês Ollie Watkins, ex-jogador do Aston Villa, com 66 gols, e pelo sueco Alexander Isak (Newcastle/Liverpool), com 62 gols.

A lista de artilheiros da Premier League desde a chegada de Haaland à competição se completa com:

Bryan Mbeumo (Brentford/Manchester United): 52 gols.

Cole Palmer (Chelsea): 49 gols.

Bukayo Saka (Arsenal): 46 gols.

Phil Foden (Manchester City): 45 gols.

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace): 44 gols.

Jarrod Bowen (West Ham): 44 gols.

Haaland chegou ao Manchester City vindo do Borussia Dortmund no verão de 2022 e, em sua primeira temporada, estabeleceu um recorde ao marcar 36 gols em uma única edição do Campeonato Inglês, superando as marcas anteriores de Andy Cole e Luis Suárez.

Seus gols decisivos contribuíram para a conquista da histórica tríplice coroa pelo City (Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões) na temporada 2022-23.

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