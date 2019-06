Salah e fator casa fazem do Egito o favorito na Copa Africana de Nações 2019?

Campeão da UEFA Champions League pelo Liverpool, atacante é o principal nome dos anfitriões para a disputa do torneio que se inicia nesta sexta (21)

Mohamed Salah é o principal nome do para a disputa da Copa Africana de Nações 2019. Campeão da UEFA , o atacante do é o grande destaque do torneio que será disputado em seu país. Mas o craque é o favorito para conquistar o torneio que se inicia nesta sexta-feira (21) e termina somente em 19 de julho?

A Goal explica como será a disputa da competição, que tem 24 participantes, e que contará também com Sadio Mané, companheiro de equipe do egípcio.

As equipes são divididas em seis grupos de quatro participantes cada. Para avançar para avançar às oitavas de final é preciso ficar entre os dois primeiros ou se um dos terceiros com as quatro melhores campanhas.

Os critérios de desempate são: maior número de pontos obtidos nos jogos entre as duas equipes envolvidas; maior diferença de gols (SG) em todas as partidas do grupo; maior número de gols marcados (GP) em todas as partidas do grupo; um sorteio realizado pelo Comitê Organizador.

Os grandes favoritos à taça estão no pote 1 da competição, que segue critérios da Fifa. , , , , e são os principais nomes.

O primeiro jogo acontece em 21 de junho (sexta-feira), entre Egito e Zimbabwe. O confronto será disputado no Estádio de Cairo.

A propósito, há apenas cinco estádios disponíveis para a competição. Três deles estão na capital egípcia, Cairo. Além do supracitado, os times se enfrentarão no Estádio 30 de Junho e no Estádio Al Salam. Haverá jogos em Alexandria, Suez e Ismaília durante a competição. O menor é o campo de Ismaília, com capacidade para 18.525 pessoas. O Estádio Internacional de Cairo comporta 74.100 torcedores.