Salah é eleito o melhor jogador africano pelo segundo ano seguido

Atacante do Liverpool volta a superar Sadio Mané, seu companheiro de time, e Pierre Aubameyang como o melhor atleta do continente

Pelo segundo ano seguido, o egípcio Mohamed Salah foi eleito o melhor jogador do futebol africano pela Confederação Africana de Futebol (CAF), premiação que já recebeu nesta terça-feira (8), em cerimônia realizada em Dakar, no Senegal. Ele voltou a superar Sadio Mané, seu parceiro de Liverpool, e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, tal qual aconteceu no último ano.

Com seu segundo 'título', Salah leva seu país à terceira vitória na honraria, depois que Mahmoud El-Khatib conquistou a primeira taça para o Egito em 1983. Camarões (11 vitórias) e Costa do Marfim (8) seguem liderando o histórico do prêmio.

Após receber o reconhecimento, o artilheiro fez questão de agradecer as pessoas próximas em sua vida.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2018. For the second time in a row #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/iLKIFDnZqB — CAF (@CAF_Online) 8 de janeiro de 2019

"Mal posso acreditar que faz apenas um ano desde que eu estive neste palco", disse o jogador. "É um grande prêmio, algo com que eu sonhava quando jovem, só posso agradecer minha família, meus colegas de equipe e todos que tiveram algum papel na minha vida."

Sensação na última temporada, Salah teve um recomeço modesto no Liverpool, mas logo conseguiu 'embalar' para ser um líder na equipe na temporada 2018/19. São 16 gols marcados até aqui - 13 deles apenas na Premier League -, ajudando os Reds a liderarem na Inglaterra e garantirem mais uma classificação às oitavas na Champions League.

Ele já havia sido o principal jogador do time de Jürgen Klopp em uma campanha memorável na última edição da Liga, quando os ingleses acabaram superados pelo Real Madrid na grande final. Lesionado, ele ainda conseguiu se recuperar a tempo para entrar em campo e ajudar o Egito na Copa do Mundo da Rússia, sua primeira participação desde 1990.

O trio de finalistas ao prêmio de Melhor do Ano da África também encabeçou o Time do Ano com os melhores do continente, com uma escalação dominada por nomes da Premier League. Confira a seleção!