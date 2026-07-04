Salah, brincando: Hossam Hassan bate nos jogadores entre os dois tempos das partidas

Mohamed Salah, astro da seleção egípcia, comentou sobre a classificação dos Faraós para enfrentar a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Salah disse, em declarações aos jornalistas após a partida: “Não tenho nenhum sonho específico no momento... O que quero poder me orgulhar de ter conquistado no futuro é ter dado às pessoas esperança de que são capazes de alcançar um lugar de destaque, especialmente às crianças, e isso não deve se limitar apenas ao futebol... Mas isso se aplica a cada pessoa em sua área de atuação, e quero que se diga que Salah nos deu esperança em tempos difíceis”.

Ele acrescentou: “Tento transmitir essas ideias a Omar Marmoush e a todos que conversam comigo; por isso, espero poder olhar para minha trajetória e dizer que tenho uma boa história, e afirmo que há muito espaço para o sucesso de todos”.

Quando perguntaram a Salah: “O que mudou neste estágio da seleção sob o comando de Hossam Hassan?”, ele respondeu brincando: “Ele nos dá uma surra entre os dois tempos dos jogos... Não mudou nada no estágio em comparação com os anteriores... Eu amadureci a ponto de não me deixar levar pelo que dizem nas redes sociais, seja sobre eu ser um jogador que dá tudo de si pela seleção ou não; além disso, não preciso explicar nada para ninguém... Conheço muito bem o meu valor e conheço muito bem o valor dos jogadores da seleção... E tento ajudar os jogadores no vestiário, sem ser autoritário com eles”.

E continuou: “É bom ter um bom relacionamento com os jogadores da seleção e, quando eu partir, eles dirão que fui uma boa pessoa”.

E continuou: “Tenho uma sensação maravilhosa ao escrever uma bela história para o povo do Egito... Sempre converso com os jogadores no vestiário dizendo que houve gerações que venceram a Copa Africana das Nações várias vezes, mas não tiveram a sorte de disputar a Copa do Mundo; por isso, esse momento pode não se repetir e devemos aproveitá-lo longe da pressão”.

E concluiu: “Esta geração não teve a sorte de conquistar o título da Copa Africana das Nações, já que perdemos a final duas vezes, mas Deus nos concedeu essa conquista na Copa do Mundo em vez disso”.